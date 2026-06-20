По зубам ли Германии Кот-д'Ивуар?

прогноз на схватку за лидерство в группе на ЧМ-2026, ставка за 2.02

20 июня в рамках второго тура группы E ЧМ-2026 сыграют Германия и Кот-д'Ивуар. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Германия

Турнирное положение: Германия завершила первый тур группового раунда чемпионата мира-2026 на первой позиции с тремя очками в активе.

Команда за счёт разницы мячей опережает нынешнего соперника, у которого столько же баллов, а также на три пункта — идущие ниже Эквадор и Кюрасао.

Последние матчи: в стартовом туре групповой стадии мирового форума европейская сборная попросту поиздевалась над Кюрасао с результатом 7:1.

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В заключительной товарищеской встрече накануне мундиаля «Бундестим» также показал свою силу, когда теперь обыграл хозяев турнира, США (2:1), на их поле.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Карл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Германия неизменно выигрывала.

С такой формой европейская сборная выглядит явным фаворитом на победу, но стоит учитывать силу его соперника, а также если после столь крупной победы «Манншафт» заразился самоуверенностью.

Кай Хаверц — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар успешно стартовал на чемпионате мира и после первого тура с тремя очками находится на втором месте в группе.

Команда уступает оппоненту в грядущем поединке по дополнительным показателям, а также на три очка опережает третий в таблице Эквадор и четвертый — Кюрасао.

Последние матчи: в игре первого тура групповой стадии мундиаля 2018 года африканская сборная драматично вырвала победу у Эквадора (1:0).

В генеральной репетиции перед мировым форумом «Слоны» также подтвердили свой класс, когда на чужом поле обыграли вторую команду «Филадельфии Юнион» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими, Кот-д'Ивуар выиграл, а в 11-ти последних поединках проиграл лишь раз.

Такая форма должна вселять уверенность африканской сборной в своих силах, тем более что эмоциональная победа над солидным Эквадором в первом туре обещает дать нужный импульс перед схваткой с фаворитом.

Амад Диалло — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Германии забивали обе команды

в семи последних матчах Германия забивала минимум два гола

в трех из четырех последних матчей Кот-д'Ивуара забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.54. Ничья — в 4.82, успех Кот-д'Ивуара — в 5.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.31.

Прогноз: в семи последних матчах европейская сборная забивала минимум два гола. Так же было и в её последнем поединке против нынешнего соперника.

И хотя в пяти последних матчах африканская команда пропустила лишь один мяч, на этот раз они имеют дело с соперником, у которого мощная атака.

2.02 Индивидуальный тотал Германии больше 2,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Германия — Кот-д'Ивуар позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: индивидуальный тотал Германии больше 2,0 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей европейской сборной.

2.65 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Германия — Кот-д'Ивуар позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Германия — Кот-д'Ивуар с коэффициентом для ставки за 2.45.