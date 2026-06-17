19 июня в рамках второго тура группы B ЧМ-2026 сыграют Канада и Катар. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
Канада
Турнирное положение: Канада по итогам первого тура группового раунда чемпионата мира набрала только один балл и пребывает на втором месте в квартете.
Команда по дополнительным показателям как опережает нынешнего соперника и Боснию и Герцеговину, так и по ним же уступает лидеру — Швейцарии.
Последние матчи: в стартовом туре группового этапа мундиаля североамериканская сборная вырвала ничью у Боснии и Герцеговины (1:1), хотя выигрывала по ходу поединка.
Перед этим в товарищеской встрече коллектив на домашнем поле также не сумел выиграть, когда на этот раз разошёлся мировой с Ирландией с аналогичным счетом 1:1.
Не сыграют: травмирован — Флорес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были товарищескими, а одна — официальной, Канада выиграла лишь раз при четырех ничьих.
Несмотря на такую форму североамериканцев, их шансы на победу все же высоки, если помнить, что турнир пройдет на их поле, а соперник все же уступает им в классе.
Кайл Ларин — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Катар
Турнирное положение: Катар перед вторым туром групповой стадии чемпионата мира 2026 года также обзавёлся только одним баллом.
Команда занимает третью позицию в группе, хотя у трех остальных конкурентов идентичные показатели как набранных очков, так и забитых и пропущенных мячей.
Последние матчи: в стартовом поединке турнира ближневосточная сборная совершила сенсацию, когда вырвала ничью у Швейцарии в концовке игры — 1:1.
Ранее в товарищеской встрече накануне мирового форума коллектив также не проиграл, разойдясь нулевой мировой с Сальвадором в нейтральных стенах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, как официальных, так и товарищеских, Катар четырежды проиграл и три раза сыграл вничью.
С одной стороны, такая форму обещает немного шансов ближневосточной сборной даже на ничью, с другой — если ей удалось отобрать очки у Швейцарии, то почему не выйдет в поединке против Канады?
Команда пока что забила один мяч в финальной части ЧМ-2026 — это был автогол.
Статистика для ставок
- в девяти последних матчах Канада не проиграла
- в четырех из пяти последних матчей Канада сыграла вничью
- в трех последних матчах Катара забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.57. Ничья — в 2.47, успех Катара — в 15.29.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.64 и 2.18.
Прогноз: в четырех последних матчах североамериканской сборной забивали меньше 2,5 голов. Такой же сценарий повторился и в единственном очном поединке этих оппонентов.
При этом в трех последних матчах ближневосточной команды также забивали меньше 2,5 голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева турнира забьют меньше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.
Ставка: индивидуальный тотал Канады меньше 1,5 голов за 2.77
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки за 2.50.