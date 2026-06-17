Приблизится ли Канада к плей-офф ЧМ-2026?

прогноз на решающий для Канады матч на ЧМ-2026, ставка за 2.18

19 июня в рамках второго тура группы B ЧМ-2026 сыграют Канада и Катар. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Канада

Турнирное положение: Канада по итогам первого тура группового раунда чемпионата мира набрала только один балл и пребывает на втором месте в квартете.

Команда по дополнительным показателям как опережает нынешнего соперника и Боснию и Герцеговину, так и по ним же уступает лидеру — Швейцарии.

Последние матчи: в стартовом туре группового этапа мундиаля североамериканская сборная вырвала ничью у Боснии и Герцеговины (1:1), хотя выигрывала по ходу поединка.

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Перед этим в товарищеской встрече коллектив на домашнем поле также не сумел выиграть, когда на этот раз разошёлся мировой с Ирландией с аналогичным счетом 1:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Флорес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были товарищескими, а одна — официальной, Канада выиграла лишь раз при четырех ничьих.

Несмотря на такую форму североамериканцев, их шансы на победу все же высоки, если помнить, что турнир пройдет на их поле, а соперник все же уступает им в классе.

Кайл Ларин — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Катар

Турнирное положение: Катар перед вторым туром групповой стадии чемпионата мира 2026 года также обзавёлся только одним баллом.

Команда занимает третью позицию в группе, хотя у трех остальных конкурентов идентичные показатели как набранных очков, так и забитых и пропущенных мячей.

Последние матчи: в стартовом поединке турнира ближневосточная сборная совершила сенсацию, когда вырвала ничью у Швейцарии в концовке игры — 1:1.

Ранее в товарищеской встрече накануне мирового форума коллектив также не проиграл, разойдясь нулевой мировой с Сальвадором в нейтральных стенах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, как официальных, так и товарищеских, Катар четырежды проиграл и три раза сыграл вничью.

С одной стороны, такая форму обещает немного шансов ближневосточной сборной даже на ничью, с другой — если ей удалось отобрать очки у Швейцарии, то почему не выйдет в поединке против Канады?

Команда пока что забила один мяч в финальной части ЧМ-2026 — это был автогол.

На что ставят в матче Канада — Катар Букмекерские коэффициенты на матч Канада — Катар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти последних матчах Канада не проиграла

в четырех из пяти последних матчей Канада сыграла вничью

в трех последних матчах Катара забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.57. Ничья — в 2.47, успех Катара — в 15.29.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.64 и 2.18.

Прогноз: в четырех последних матчах североамериканской сборной забивали меньше 2,5 голов. Такой же сценарий повторился и в единственном очном поединке этих оппонентов.

При этом в трех последних матчах ближневосточной команды также забивали меньше 2,5 голов.

2.18 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Канада — Катар принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева турнира забьют меньше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

2.77 Индивидуальный тотал Канады меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч Канада — Катар позволит вывести на карту выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: индивидуальный тотал Канады меньше 1,5 голов за 2.77

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки за 2.50.