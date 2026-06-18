Победит ли Швейцария Боснию в битве за плей-офф ЧМ?

прогноз на схватку за плей-офф на ЧМ-2026, ставка за 2.03

18 июня в рамках второго тура группы B ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария по итогам первого тура группового раунда чемпионата мира набрала лишь один балл и занимает первое место.

Команда только по дополнительным показателям опережает Канаду, Катар, а также своего нынешнего соперника, поскольку у конкурентов также по одному пункту в активе.

Последние матчи: в стартовом туре группового этапа мундиаля альпийская сборная упустила победу над Катаром (1:1), хотя выигрывала по ходу поединка.

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Перед этим в товарищеской встрече коллектив на нейтральном поле также не сумел выиграть, когда на этот раз разошёлся мировой с Австралией с аналогичным счетом 1:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх официального и товарищеского статусов, Швейцария выиграла лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

Такая форма не позволяет считать сборную явным фаворитом на выигрыш, где более вероятным видится мировой исход, да и соперник не из простых, что обещает равное противостояние.

Брель Эмболо — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина накануне второго тура групповой стадии чемпионата мира 2026 года также может похвастать лишь одним баллом.

Команда занимает последнюю позицию в группе, хотя ее показатели набранных очков, а также разницы голов, абсолютно идентичны со всеми тремя конкурентами.

Последние матчи: в первом поединке мундиаля балканская сборная, как и соперник, также упустила победу, сыграв вничью с Канадой (1:1).

В контрольном поединке непосредственно перед ЧМ-2026 коллектив снова не выиграл, когда снова-таки в нейтральных стенах сыграл вничью 1:1 с Панамой.

Не сыграют: травмирован — Челик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Босния и Герцеговина сыграла вничью, если учитывать основное время.

Хотя с одной стороны такая форма позволяет сборной рассчитывать на ничью, но никак не на победу, это вряд ли тот результат, который ей нужен, чтобы иметь лучшие шансы на плей-офф.

Йово Лукич — автор пока что единственного гола команды в финальной части ЧМ-2026.

На что ставят в матче Швейцария — Босния и Герцеговина Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Босния и Герцеговина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Швейцарии забивали больше 1,5 голов

в девяти последних матчах Босния и Герцеговина не проиграла

в шести последних матчах Босния и Герцеговина сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья — в 1.98, успех Боснии и Герцеговины — в 9.83.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.81 и 1.93.

Прогноз: в трех последних матчах альпийской сборной забивали больше 1,5 голов. Так было и в единственном очном поединке этих соперников.

При этом в 11-ти из 12-ти последних матчей балканской команды забивали столько же.

2.03 Тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Швейцария — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 1,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь соперники наверняка постараются забить как можно больше, чтобы не повторять ошибки первого тура, когда оба неудачно пытались удержать перевес в один гол.

2.38 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Швейцария — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.38

Прогноз на исход

Второй прогноз на матч Швейцария — Босния и Герцеговина — ставка на исход за 2.10.