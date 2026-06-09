прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.04

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Индия. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Таджикистан

Турнирное положение: Эта команда не сумела преодолеть групповой этап квалификации на чемпионат мира. Таджики финишировали третьими в своей группе.

Вообще же, Таджикистан в последнем отборе в среднем пропускал чуть чаще гола за матч. А вот забила команда 11 мячей в 6 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке таджики уверенно переиграли Индию (3:1). Команда заметно прибавила во втором тайме.

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Несколько ранее она расписала паритет с Филиппинами (1:1). А вот поединок с Восточным Тимором принёс яркую победу (5:0).

В своих пяти последних матчах Таджикистан разжился 4 победами. В этих поединках команда отличилась 14 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота всего 2.

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Состояние команды: Таджики в последнее время смотрятся выгодно. Последняя коллизия случилась еще в августе прошлого года.

К слову, у команды явно не ладится в матчах с оппонентами более или менее приличного уровня. Зато исторически Таджикистан успешно противостоит индийцам.

Индия

Турнирное положение: Последний отборочный турнир индийцы откровенно провалили. Команда замкнула турнирную таблицу своего квартета.

Более того, Индия забила всего лишь 3 мяча в 6 поединках отбора. Да и победить команде удалось лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок индийцы провалили, уступив таджикам (1:3). Да и вообще, оборонительные редуты команды сбоят частенько.

Ну а до того команда минимально уступила скромным зимбабвийцам. Вот только Ямайке она уступила абсолютно без вариантов (0:2).

Скромная Индия в 5 своих последних поединках добыла лишь одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Три поражения кряду явно бьют по моральному состоянию игроков. Да и вообще, индийцам очевидно не хватает класса.

При этом тылы команды пресловутой надёжностью не отличаются. Команда в квалификации на Мундиаль пропустила 7 мячей в 6 сыгранных поединках.

Индийцы имеют весьма скромный по именам подбор игроков. Звезд в составе нет, да и за победами команда успела соскучиться.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценивается в 3.62, а победа оппонента — в 3.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.

Прогноз: Таджики на днях уверенно одолели индийцев, вот и в этот раз явно продемонстрируют свои лучшие качества.

2.04 Победа Таджикистана Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Таджикистан — Индия принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа Таджикистана за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.05 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Таджикистан — Индия принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдет