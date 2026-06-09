Таджикистан подходит к игре в более стабильном состоянии и выглядит предпочтительнее по большинству ключевых показателей. Команда уверенно провела квалификацию Кубка Азии, не потерпела ни одного поражения в группе и демонстрирует надёжную игру на своём поле, где редко допускает ошибки в обороне. Индия, напротив, переживает непростой период: серия неудачных результатов, низкая результативность и кадровые потери заметно сказываются на качестве футбола. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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17:25 Сборные Таджикистана и Индии встречались семь раз. Небольшое преимущество по количеству побед остаётся за Индией: три победы против четырёх у Таджикистана, ещё один матч завершился вничью. Однако если брать современную историю противостояния, ситуация выглядит иначе. После поражения в 2025 году таджикистанцы выиграли два последних очных матча с общим счётом 7:3.

17:16 Индия: Нынешний сбор складывается крайне неудачно. Команда проиграла все три июньских товарищеских матча, уступив Ямайке (0:2), Зимбабве (0:1) и Таджикистану (1:3). В этих встречах индийцы забили лишь один мяч и испытывали серьёзные трудности при создании опасных моментов. Провал в квалификации Кубка Азии, где сборная заняла последнее место в группе, только усилил давление на команду Халида Джамиля. Дополнительные проблемы создаёт кадровая ситуация: сразу несколько игроков основного состава не были отпущены клубом «Мохун Баган», а нападающий Райан Уильямс пропускает сбор из-за травмы.

17:15 Таджикистан подходит к повторной встрече с Индией в хорошем состоянии и с заметным запасом уверенности после победы со счётом 3:1 несколькими днями ранее. Команда успешно прошла квалификацию Кубка Азии, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения. Дебют нового главного тренера Игоря Ангеловски также получился удачным — победа над Индией стала первым официальным результатом под руководством северомакедонского специалиста.