17 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» сохранили место в АПЛ.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» на 9 очков отстает от еврозоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Павлины» не смогли одолеть «Тоттенхэм» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Бёрнли» (3:1).  А вот поединок с «Челси» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах «Лидс» разжился 2 победами.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Павлины» нынче не столь стабильны в плане результатов.  Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Лидс» традиционно неудачно противостоит «Брайтону».  В последних пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» сражаются за выход в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 2 очка опережает восьмую позицию.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Чайки» уверенно разделались с «Вулверхэмптоном» (3:0).

До того команда была бита «Ньюкаслом» (1:3).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Челси» (3:0).

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чайки» нынче выглядят достаточно выгодно.  Команда твёрдо намерена удержаться в еврозоне.

При этом «Брайтон» имеет относительно надежные тылы.  Команда пропускает в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен.  На чужих полях она набрала 20 зачетных баллов в 18 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Чайки» пытаются финишировать в еврозоне, тогда как «Лидс» уже потерял турнирную мотивацию.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Лидс» не проигрывает 2 матча кряду
  • «Брайтон» сражается за выход в еврокубки
  • «Лидс» имеет не столь надежные тылы
  • «Чайки» победили в двух своих последних поединках из трёх
  • «Лидс» уже 9 лет не может одолеть «Брайтон»