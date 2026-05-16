прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.15

17 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» сохранили место в АПЛ. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» на 9 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» не смогли одолеть «Тоттенхэм» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Бёрнли» (3:1). А вот поединок с «Челси» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах «Лидс» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Павлины» нынче не столь стабильны в плане результатов. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Лидс» традиционно неудачно противостоит «Брайтону». В последних пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 2 очка опережает восьмую позицию. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» уверенно разделались с «Вулверхэмптоном» (3:0).

До того команда была бита «Ньюкаслом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Челси» (3:0).

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чайки» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда твёрдо намерена удержаться в еврозоне.

При этом «Брайтон» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 20 зачетных баллов в 18 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Чайки» пытаются финишировать в еврозоне, тогда как «Лидс» уже потерял турнирную мотивацию.

2.15 Победа «Брайтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Лидс» — «Брайтон» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Брайтона» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лидс» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет