10 апреля в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Мец». Начало игры — в 22:05 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Марсель — Мец с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Марсель»
Турнирное положение: «провансальцы» в этом сезоне продолжают борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.
В настоящий момент в активе команды из Марселя 49 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.
«Бело-голубые» за 28 матчей смогли 55 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах марсельцы проиграли «Монако» (1:2) и «Лиллю» (1:2).
До этого же «южане» смогли выиграть у «Осера» (1:0) и «Тулузы» (1:0).
Перед этим марсельский коллектив покинул розыгрыш Кубка Франции, уступив по пенальти «Тулузе».
Не сыграют: в лазарете у команды из одноименного города Наиф Агуар и Жоффрей Кондогбиа.
Состояние команды: подопечные Хабиба Бея сейчас входят в число команд, которые в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов, но «Монако», «Лион» и «Ренн» наступают «Марселю» на пятки.
Вся борьба еще впереди и «Марсель» должен непременно побеждать, чтобы никого не пропустить вперед.
«Мец»
Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером текущего сезона Лиги 1.
Сейчас в активе «мессинцев» всего лишь 15 очков и последняя строчка а табеле о рангах.
У коллектива из Меца крайне неудовлетворительная разница забитых и пропущенных мячей — 25:60.
Последние матчи: в прошлых играх «темно-бордовые» сыграли вничью с «Нантом» (0:0) и «Ренном» (0:0).
До этого же «Мец» уступил «Тулузе» (3:4), «Лансу» (0:3), «Бресту» (0:1), «ПСЖ» (0:3) и «Осеру» (1:3).
Не сыграют: травмированы Бубакар Траоре, Бенджамин Стамбули, Клео Мельерес, Исмаэль Гуэрти и Джозеф Мангондо.
Состояние команды: подопечные Бенуа Тавено уже практически лишились шансов на сохранение прописки в элите. В настоящий момент «Мец» отстает даже от стыкового места на целых 8 баллов.
Безусловно, если «Мец» начнет побеждать всех здесь и сейчас, то все может быть, но верится в это с трудом.
Статистика для ставок
- «Мец» не выигрывает на протяжении 13 матчей
- «Марсель» проиграл 2 последних матчах
- В последнем очном поединке команд «Марсель» разгромил «Мец» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Меца» — в 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.65.
Прогноз: команды в последнее время мало забивают, поэтому матч вполне может получиться низовым.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.
Прогноз: «Марселю» победы даются крайне сложно, а «Мец» в последнее время упирается, поэтому думается, что если хозяева и победят, то лишь минимально.
Ставка: победа «Меца» с форой+1,5 за 2.18.