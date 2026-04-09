10 апреля в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Мец». Начало игры — в 22:05 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Марсель — Мец с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Марсель»

Турнирное положение: «провансальцы» в этом сезоне продолжают борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

В настоящий момент в активе команды из Марселя 49 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

«Бело-голубые» за 28 матчей смогли 55 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах марсельцы проиграли «Монако» (1:2) и «Лиллю» (1:2).

До этого же «южане» смогли выиграть у «Осера» (1:0) и «Тулузы» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Перед этим марсельский коллектив покинул розыгрыш Кубка Франции, уступив по пенальти «Тулузе».

Не сыграют: в лазарете у команды из одноименного города Наиф Агуар и Жоффрей Кондогбиа.

Состояние команды: подопечные Хабиба Бея сейчас входят в число команд, которые в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов, но «Монако», «Лион» и «Ренн» наступают «Марселю» на пятки.

Вся борьба еще впереди и «Марсель» должен непременно побеждать, чтобы никого не пропустить вперед.

«Мец»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером текущего сезона Лиги 1.

Сейчас в активе «мессинцев» всего лишь 15 очков и последняя строчка а табеле о рангах.

У коллектива из Меца крайне неудовлетворительная разница забитых и пропущенных мячей — 25:60.

Последние матчи: в прошлых играх «темно-бордовые» сыграли вничью с «Нантом» (0:0) и «Ренном» (0:0).

До этого же «Мец» уступил «Тулузе» (3:4), «Лансу» (0:3), «Бресту» (0:1), «ПСЖ» (0:3) и «Осеру» (1:3).

Не сыграют: травмированы Бубакар Траоре, Бенджамин Стамбули, Клео Мельерес, Исмаэль Гуэрти и Джозеф Мангондо.

Состояние команды: подопечные Бенуа Тавено уже практически лишились шансов на сохранение прописки в элите. В настоящий момент «Мец» отстает даже от стыкового места на целых 8 баллов.

Безусловно, если «Мец» начнет побеждать всех здесь и сейчас, то все может быть, но верится в это с трудом.

Статистика для ставок

«Мец» не выигрывает на протяжении 13 матчей

«Марсель» проиграл 2 последних матчах

В последнем очном поединке команд «Марсель» разгромил «Мец» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.20, а победа «Меца» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.65.

Прогноз: команды в последнее время мало забивают, поэтому матч вполне может получиться низовым.

2.65 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Марсель» — «Мец» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.

Прогноз: «Марселю» победы даются крайне сложно, а «Мец» в последнее время упирается, поэтому думается, что если хозяева и победят, то лишь минимально.

2.18 победа Меца с форой+1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Марсель» — «Мец» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: победа «Меца» с форой+1,5 за 2.18.