15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Челябинск». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Волга — Челябинск с коэффициентом для ставки за 2.30.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы бьются за выживание.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» на 6 очков оторвалась от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Ульяновцы переиграли тульский «Арсенал» (1:0).

До того команда не уступила «Енисею» (1:1).  Зато поединок с «Ротором» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза.  В этих поединках «Волга» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Ульяновцы в последних поединках выглядели симпатично.  Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд.

Причем «Волга» традиционно сложно противостоит «Челябинску».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы бьются за выход в стыки.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челябинск» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-4.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Челябинцы не сумели одолеть костромской «Спартак» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Соколу» (1:0).  А вот чуть ранее она минимально переиграла «Родину».

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Челябинцы ныне пребывают в приличных кондициях.  Команда не уступила в 4 своих последних матчах.

При этом «Челябинск» в среднем пропускает аккурат гол за матч.  Зато Рамазан Гаджимурадов отличился в двух последних поединках.

Челябинцы максимально мотивированы запрыгнуть в стыки.  Да и «Волгу» команда обыграла в двух последних очных поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Волга» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30.  Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.

Прогноз: «Волга» всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны, к тому же челябинцы в среднем забивают меньше одного мяча в выездных матчах.

2.30П1Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Волга» — «Челябинск»  принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.35ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.35 на матч «Волга» — «Челябинск»  принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Челябинск» на выезде в среднем забивает реже одного мяча за матч
  • «Волга» победила в 2 своих последних домашних поединках
  • Ульяновцы не проигрывают уже 5 матчей кряду
  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • Ульяновцы в двух последних матчах пропустили всего один раз