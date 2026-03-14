15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Челябинск». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Волга — Челябинск с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы бьются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Волга» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы переиграли тульский «Арсенал» (1:0).
До того команда не уступила «Енисею» (1:1). Зато поединок с «Ротором» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Волга» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Ульяновцы в последних поединках выглядели симпатично. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд.
Причем «Волга» традиционно сложно противостоит «Челябинску». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы бьются за выход в стыки. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Челябинск» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челябинцы не сумели одолеть костромской «Спартак» (3:3).
До того команда нанесла поражение «Соколу» (1:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Родину».
При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Челябинцы ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.
При этом «Челябинск» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато Рамазан Гаджимурадов отличился в двух последних поединках.
Челябинцы максимально мотивированы запрыгнуть в стыки. Да и «Волгу» команда обыграла в двух последних очных поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Волга» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.
Прогноз: «Волга» всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны, к тому же челябинцы в среднем забивают меньше одного мяча в выездных матчах.
Ставка: Победа «Волги» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Челябинск» на выезде в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Волга» победила в 2 своих последних домашних поединках
- Ульяновцы не проигрывают уже 5 матчей кряду
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Ульяновцы в двух последних матчах пропустили всего один раз