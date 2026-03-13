Ни единой проблемы для «Реала»?

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.25

14 марта в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Эльче». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда продолжает сражаться за чемпионский титул с «Барселоной».

Сейчас в активе «сливочных» 63 очка и вторая строчка в турнирной таблице. Мадридцы на 4 балла отстают от каталонцев.

За 27 матчей «Королевский клуб» забил 56 мячей, а пропустил всего 23.

Последние матчи: среди недели коллектив из Мадрида смог в родных стенах разгромить «Манчестер Сити» с результатом 3:0 в Лиге чемпионат.

В последних матчах чемпионата страна команда из столицы Испании выиграла у «Сельты» (2:1), но уступили «Осасуне» (1:2) и «Хетафе» (0:1).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Давид Алаба, Джуд Беллингем, Эдер Милитао, Дани Себальос, Ферлан Менди, Родриго и Килиан Мбеппе.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа прекратили борьбу только в Кубке Испании, а вот в чемпионате и Лиге чемпионов все в самом разгаре. «Реал» всегда является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие.

Да, сейчас у «Реала» есть проблемы с составом и он нестабилен, но в матче с «Манчестер Сити» команда показала, что от нее можно ожидать всего.

«Эльче»

Турнирное положение: команда из одноименного города бьется за то, чтобы остаться в Примере на следующий сезон.

В настоящий момент «зелено-полосатые» располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 26 очков.

У коллектива из провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 35:41.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-зеленые» проиграли «Вильярреалу» (1:2) и «Атлетику» (1:2), но сыграли вничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Осасуной» (0:0).

Последняя победа «Эльче» была еще в прошлом году над «Райо Вальекано» (4:0).

Не сыграют: в лазарете лишь Эктор Форт.

Состояние команды: подопечные Едера Сарабии из-за последних результатов опустились в турнирной таблице и теперь только на одно очко опережают зону вылета. Но тут вся борьба еще впереди.

В прошлом сезоне «Эльче» повысился в классе, поэтому команду устроит любое место, которое позволит остаться в Примере.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Эльче» не может победить на протяжении 11 матчей

В последнем очном поединке команд «Эльче» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.10, а победа «Эльче» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: «Реал» намного сильнее, а «Эльче» в кризисе. Мадридцы обязаны уверенно побеждать.

Ставка: победа «Реала» с форой-2 за 2.25.

Прогноз: «Реал» играет результативно, поэтому должно быть много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.08.