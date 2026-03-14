«Реал» возвращается к матчам Ла Лиги после яркого европейского вечера. Команда Альваро Арбелоа уверенно обыграла «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и теперь постарается закрепить импульс в чемпионате. Домашняя игра с «Эльче» даёт мадридцам шанс сократить отставание от «Барселоны», которая сыграет позже, и хотя бы временно приблизиться к лидеру. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

38' Редондо сбил Браима недалеко от своей штрафной, опасный стандарт заработал «Реал».

35' Вальверде навесил в штрафную, Рюдигер пробил затылком выше ворот.

34' Легко справилась защита «Реала» с навесом, Карвахаль даже сохранил мяч на правом фланге.

33' Хёйсен повалил Силву на газон, штрафной подаст «Эльче».

31' Фебас отдал на Валеру в штрафную, тот прострелил вдоль ворот, но Рюдигер выбил мяч.

29' Фран Гарсия простреливал с левого фланга, мяч ушёл на угловой от защитника «Эльче».

Статистика матча 1 Удары мимо 0 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 6 Фолы 5

27' Рюдигер забросил вперёд на Винисиуса, тот принял мяч, но оказался в офсайде.

26' Браим снова получил по ногам в центре поля, на этот раз от Сепеды, снова без реакции судьи.

24' Фран Гарсия вошёл в штрафную и упал после контакта с Педросой, арбитр не реагирует.

23' Вальверде пяткой скинул в штрафную на Питарча — неточно.

23' В составе «Эльче» Педроса вышел вместо Сангаре. А Камавинга с заклеенной бровью продолжает игру.

22' Серьёзная травма у Сангаре, он не сможет продолжить игру.

20' Похоже, рассечена бровь у Камавинги, а Сангаре до сих пор не может подняться на ноги, но уже за пределами поля.

18' Сангаре и Камавинга столкнулись головами, оба футболиста на газоне, тяжело поднимаются.

16' Пока что вязнет игра в центре поля, ни одного момента не создали команды.

14' Сангаре отлично сыграл в подкате на фланге, не дал подать Франу Гарсии.

12' Вальверде отдал под удар Чуамени, тот приложился из-за штрафной и не попал в створ.

11' Андре Силва не смог побороться за мяч после длинного заброса, нога поехала у нападающего.

09' «Эльче» держит мяч в центре, не дают мадридцы создать момент гостям.

07' Андре Силва головой не попал в ближний угол! Одного оставили португальца в штрафной защитники «Реала».

05' В быструю контратаку пытался по центру убежать Винисиус, остановил его Редондо.

03' «Реал» отобрал мяч на половине поля соперника, прессингом вынудили гостей выбивать мяч в аут.

01' «Эльче» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 В Мадриде сегодня около 11 градусов, даже возможен дождь, но он не грозит командам, поскольку крыша на «Бернабеу» закрыта.

22:50 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль (к), Рюдигер, Хёйсен, Фран Гарсия, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Тьяго Питарч, Браим Диас, Винисиус Жуниор.

Игроки «Реала» на разминке

«Эльче»: Дитуро, Петрот, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Герман Валера, Нето, Редондо, Фебас, Б. Сангаре, Сепеда, Андре Силва.

22:35 Судейская бригада: главный арбитр — Хесус Хиль; ассистенты — Хавьер Мартинес и Гонсало Гарсия; четвёртый арбитр — Поль Годиа; VAR — Даниэль Хесус Трухильо; ассистент VAR — Алехандро Муньис.

«Реал Мадрид»

В турнирной таблице «Реал» занимает второе место, набрав 63 очка в 27 матчах. Мадридцы выиграли 20 встреч, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Однако борьба за титул остаётся напряжённой, два подряд поражения от «Осасуны» и «Хетафе» позволили «Барселоне» снова выйти вперёд.

После этого команда сумела вернуться на победный путь. В чемпионате «Реал» обыграл «Сельту» (2:1), а затем провёл один из лучших матчей сезона в Европе, победив «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Хет-трик в той встрече оформил Федерико Вальверде, и теперь мадридцы подходят к игре с «Эльче» в отличном эмоциональном состоянии.

Тем не менее, кадровая ситуация остаётся сложной. Команда по-прежнему не может рассчитывать на Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Родриго, Эдера Милитао и Дани Себальоса. Ферлан Менди получил повреждение в игре с «Сити» и также рискует пропустить встречу. Под вопросом остаются Давид Алаба и Альваро Каррерас. С высокой вероятностью «Реал» сыграет по схеме 4-3-1-2, а в центре поля выйдут Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Феде Вальверде.

«Эльче»

«Эльче» подходит к матчу в совершенно иной ситуации. Команда находится на 17-м месте и ведёт тяжёлую борьбу за выживание. После 27 туров у неё 26 очков — всего на одно больше, чем у команды из зоны вылета.

С начала 2026 года результаты у «франхивердес» крайне скромные. В последних десяти матчах чемпионата они не одержали ни одной победы. В предыдущем туре команда уступила «Вильярреалу» со счётом 1:2, хотя по ходу игры владела инициативой и имела моменты.

К матчу на «Сантьяго Бернабеу» гости подходят с рядом кадровых проблем. Эктор Форт продолжает восстанавливаться после травмы плеча, а Педро Бигас и Джон Дональд остаются под вопросом. В атаке ожидается пара Андре Силва — Альваро Родригес, для которого игра будет особенной, поскольку нападающий раньше выступал в системе мадридского клуба.

Очные встречи

Статистика противостояния говорит в пользу мадридцев. «Эльче» выиграл лишь шесть из последних 54 матчей против «Реала» во всех турнирах, причём все эти победы были добыты дома. На «Сантьяго Бернабеу» гости ещё ни разу не побеждали. Тем не менее, нынешний сезон уже показал, что «Эльче» способен навязать борьбу — матч первого круга завершился результативной ничьей 2:2.

