прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.21

14 марта в 24-м туре Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Ротор». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч КАМАЗ — Ротор с коэффициентом для ставки за 2.21.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: «КАМАЗ» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка за 23 встречи при разнице мячей 37:26.

Последние матчи: в предыдущем поединке «автозаводцы» потерпели поражение от «Енисея» (0:1) в Первой лиге.

До того команда разошлась миром с тульским «Арсеналом» (1:1) в Первой лиге и обыграла казахский «Женис» (4:1) в товарищеской встрече.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В первой части сезона «КАМАЗ» выступил достойно и отстал от зоны стыков всего на один балл.

Команда начала весеннюю часть не лучшим образом, усложнив задачу борьбы за место в стыковых матчах.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» занимает 7-е место в Первой лиге, набрав 32 балла за 23 тура при разнице голов 26:19.

Последние матчи: в предыдущем поединке волгоградцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1) в Первой лиге.

До того команда разошлась миром с костромским «Спартаком» (1:1) в Первой лиге и потерпела поражение от ульяновской «Волги» (1:3) в товарищеской встрече.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ротор» не блещет стабильностью на протяжении всего сезона и команда из Волгограда пока только за счет ошибок конкурентов находится всего в четырех очках от стыковых встреч.

Команда сейчас пока не в самых лучших кондициях, что может помешать возвращению большого футбола в Волгоград еще, как минимум, на один сезон.

Статистика для ставок

«КАМАЗ» не побеждал в семи последних официальных матчах

«Ротор» не побеждал в пяти последних встречах в рамках Первой лиги

В последнем очном матче «Ротор» разгромил «КАМАЗ» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.00, а победа «Ротора» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 2.55 и 1.42.

Прогноз: В последних двух матчах с участием «Ротора» забивали как волгоградцы, так и их соперники. Этот матч не станет исключением.

Ставка: Обе забьют за 2.21.

Прогноз: Очные встречи между командами складываются не лучшим образом для команды из Набережных Челнов, поэтому стоит предположить, что команды при своих кондициях победителя не выявят.

Ставка: Ничья за 3.00.