12 марта в первой игре 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Порту». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Штутгарт — Порту с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Штутгарт»

Турнирное положение: в таблице чемпионата Германии «Штутгарт» идёт на четвёртом месте с 47 очками.

Последние матчи: в 1/16 финала Лиги Европы «Штутгарт» по сумме двух матчей прошёл шотландский «Селтик». Всё было решено фактически после первой игры в Глазго, где швабы уверенно победили со счётом 4:1. На своём поле немецкий клуб проиграл с минимальным счётом 0:1.

В немецкой Бундеслиге «Штутгарт» дома разгромил «Вольфсбург» со счётом 4:0, а затем сыграл вничью в гостях с «Майнцем» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Штенцель (з), Вагноман (з).

Состояние команды: подопечные Себастьяна Хенесса показывают отличный футбол на протяжении всего сезона. Они много забивают, часто выдают ярчайшие встречи, но и пропускают тоже довольно прилично. Состав у «Штутгарта» довольно приличный и способен бороться за победу в Лиге Европы.

«Порту»

Турнирное положение: в чемпионате Португалии «Порту» уверенно лидирует с 66 очками.

Последние матчи: в заключительной игре общего этапа Лиги Европы на своём поле был уверенно обыгран «Рейнджерс» со счётом 3:1. Всё было решено уже после первого тайма, когда «Порту» смог поразить ворота соперника трижды. После перерыва команда сбавила обороты и спокойно довела игру до победы.

В последнем туре национального чемпионата была гостевая ничья с «Бенфикой» (2:2), а до этого — поражение в Кубке Португалии от «Спортинга» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Л. Де Йонг (н), Карамо (п), Саму (н), Перес (з).

Состояние команды: при главном тренере Франческо Фариоли «Порту» смотрится очень солидно. Итальянский наставник привил команде очень организованный футбол, а игра в обороне иногда выглядит эталонной, чему свидетельством служат всего 10 пропущенных мячей в 25 играх чемпионата.

Статистика для ставок

Команды никогда ранее между собой не играли

В матчах Бундеслиги «Штутгарт» не знает поражений четыре матча

В семи последних играх во всех турнирах «Порту» имеет такую статистику 3+2=2-

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Штутгарта» дают 2,10, а на «Порту» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: «Порту» отлично умеет «сушить» матчи в случае необходимости — тут понятно, что «Штутгарт» постарается сделать себе задел перед своими болельщиками на ответную игру. У гостей есть проблемы в атаке (Саму, Де Йонг), поэтому португальцы будут играть «вторым номером».

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,0.

Прогноз: можно попробовать и более рискованный вариант, который весьма вероятен, так как команды примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,50.