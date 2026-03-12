В четверг, 12 марта, «Штутгарт» примет «Порту» в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Позиционная атака «Порту», но до угроз воротам «Штутгарта» дело не дошло.

01' Эль-Ханнус убегал к воротам «Порту», защитник гостей Тьяго Силва совершил чистый подкат, рухнул нападающий «Штутгарта», но главный судья Донатас Румшас фола не зафиксировал.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Порту».

20:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на «Штутгарт Арене» вмещающей 60 469 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Донатас Румшас из Литвы.

Стартовые составы команд

«Штутгарт»: Нюбель, Хабот, Ельч, Хендрикс, Каразор, Штиллер, Эль-Ханнус, Нартей, Левелинг, Ундав, Демирович.

«Порту»: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Беднарек, Занузи, Силва, Росарио, Фофана, Мора, Гомес, Моффи, Сайнс.

«Штутгарт»

В таблице чемпионата Германии «Штутгарт» идёт на четвёртом месте с 47 очками. В 1/16 финала Лиги Европы «Штутгарт» по сумме двух матчей прошёл шотландский «Селтик». Всё было решено фактически после первой игры в Глазго, где швабы уверенно победили со счётом 4:1. На своём поле немецкий клуб проиграл с минимальным счётом 0:1. В немецкой Бундеслиге «Штутгарт» дома разгромил «Вольфсбург» со счётом 4:0, а затем сыграл вничью в гостях с «Майнцем» (2:2).

Подопечные Себастьяна Хенесса показывают отличный футбол на протяжении всего сезона. Они много забивают, часто выдают ярчайшие встречи, но и пропускают тоже довольно прилично. Состав у «Штутгарта» довольно приличный и способен бороться за победу в Лиге Европы. Травмированы — Штенцель (з), Вагноман (з).

«Порту»

В чемпионате Португалии «Порту» уверенно лидирует с 66 очками. В заключительной игре общего этапа Лиги Европы на своём поле был уверенно обыгран «Рейнджерс» со счётом 3:1. Всё было решено уже после первого тайма, когда «Порту» смог поразить ворота соперника трижды. После перерыва команда сбавила обороты и спокойно довела игру до победы. В последнем туре национального чемпионата была гостевая ничья с «Бенфикой» (2:2), а до этого — поражение в Кубке Португалии от «Спортинга» (0:1).

При главном тренере Франческо Фариоли «Порту» смотрится очень солидно. Итальянский наставник привил команде очень организованный футбол, а игра в обороне иногда выглядит эталонной, чему свидетельством служат всего 10 пропущенных мячей в 25 играх чемпионата. Травмированы — Л. Де Йонг (н), Карамо (п), Саму (н), Перес (з).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00