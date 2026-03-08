9 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Урал с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы бьются за попадание в стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Ротор» на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы не уступили костромскому «Спартаку» (1:1).
До того команда была бита «Волгой» (1:3). Да и поединок с «Сурханом» завершился коллизией (0:1).
В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Ротор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: Волгоградцы в последних своих поединках выглядели бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.
Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 паритетах.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» мечтают вернуться в элиту. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Урал» на 2 очка опережает идущую третьей «Родину». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шмели» уступили «Факелу» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Акрона» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и московскому «Динамо» (1:2).
При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шмели» нынче пребывают на эмоциональном спаде. Команда Василия Березуцкого уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Урал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, «шмели» потенциально обязаны прибавлять!
«Шмели» мотивированы прервать свою неудачную серию. Да и волгоградцам команда не проигрывает уже почти 30 лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.40.
Прогноз: Уральцы намерены удержаться на второй позиции, к тому же исторически успешно противостоят «Ротору».
Ставка: Победа «Урала» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.75
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Урал» уже без малого 30 лет не проигрывает «Ротору»
- «Ротор» не побеждал в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч
- «Ротор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- Уральцы набрали 20 очков в 12 выездных поединках первенства