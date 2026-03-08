9 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Урал с коэффициентом для ставки за 2.40.

Роман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы бьются за попадание в стыки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» на 4 очка отстает от искомой зоны стыков.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Волгоградцы не уступили костромскому «Спартаку» (1:1).

До того команда была бита «Волгой» (1:3).  Да и поединок с «Сурханом» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз.  В этих поединках «Ротор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы в последних своих поединках выглядели бледновато.  Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Уралу».  В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 паритетах.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» мечтают вернуться в элиту.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» на 2 очка опережает идущую третьей «Родину».  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Шмели» уступили «Факелу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Акрона» (0:1).  А вот чуть ранее она уступила еще и московскому «Динамо» (1:2).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шмели» нынче пребывают на эмоциональном спаде.  Команда Василия Березуцкого уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Урал» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и вообще, «шмели» потенциально обязаны прибавлять!

«Шмели» мотивированы прервать свою неудачную серию.  Да и волгоградцам команда не проигрывает уже почти 30 лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.40.

Прогноз: Уральцы намерены удержаться на второй позиции, к тому же исторически успешно противостоят «Ротору».

Ставка: Победа «Урала» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Урал» уже без малого 30 лет не проигрывает «Ротору»
  • «Ротор» не побеждал в 4 своих последних поединках
  • Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч
  • «Ротор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
  • Уральцы набрали 20 очков в 12 выездных поединках первенства