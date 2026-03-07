«Лилль» без проблем справится с «Лорьяном»?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.02

8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Лилль — Лорьян с коэффициентом для ставки за 2.46.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков за 24 встречи при разнице мячей 37:31.

Последние матчи: свой предыдущий поединок «доги» провели удачно, одержав минимальную победу над «Нантом» (1:0) в Лиге 1.

До того команда обыграла «Црвену Звезду» (2:0) в Лиге Европы и «Анже» (1:0) в Лиге 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» продолжают борьбу за место в четверке внутреннего чемпионата, параллельно сражаясь в Лиге Европы.

Команда после четырехматчевой серии без побед потихоньку выправляет свое положение и способна продолжить побеждать.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» пребывает на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 балла за 24 тура при разнице мячей 34:38.

Последние матчи: свой предыдущий поединок бретанцы провели неудачно, вылетев в четвертьфинале Кубка Франции от «Ниццы» — 0:0, 5:6 по пенальти.

До того команда разошлась миром с «Осером» (2:2) и «Ниццей» (3:3) в Лиге 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лорьян» потерпел одно поражение в пределах основного времени в текущем календарном году, но команду из Бретани трудно пока представить как полноправного кандидата на место в еврокубках.

«Лорьян» сейчас отстает на 7 очков от шестого места, но вряд ли коллективу хватит сил на что-то большее, чем место в середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Лорьян» не выиграл в трех последних встречах

«Лилль» побеждал в трех последних матчах

В последнем очном матче победителем вышел «Лилль», разгромно обыграв бретонцев со счетом 7:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» является фаворитом у букмекеров. На победу «догов» ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа «Лорьяна» — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Игровая форма «Лилля» находится на подъеме, а вот «Лорьян» находится на спаде.

Ставка: Победа «Лилля» с форой -1,5 за 2.46.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этой встрече будет забито много голов, как и в последних матчах между командами.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.98