прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.80

7 марта в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Балтика». Начало встречи — в 16:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ростов — Балтика с коэффициентом для ставки за 2.80.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ. После 19-и туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице с 21-м очком в активе, опережая зону стыковых матчей на 4 пункта.

На своем поле команда выступает не лучшим образом, набрав 12 очков из 27-и возможных. По этому показателю «Ростов» занимает 12-е место в лиге, забив 8 голов при 10-и пропущенных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:2) и вылетела из Кубка России. Матчем ранее «Ростов» проиграл «Краснодару» (1:2) в РПЛ.

У команды продолжается серия поражений с учетом товарищеских встреч, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Ростов» также уступил ЦСКА (1:3) и «Спартаку» (2:5).

Не сыграют: Чистяков, Вахания (у обоих — красная карточка), Щетинин (перебор желтых карточек) и Мельников (травма).

Состояние команды: «Ростов» продолжает проигрывать матч за матчем после возобновления сезона. Такими темпами команда может упасть до зоны стыков. Им необходимо набирать очки, ведь конкуренты наступают на пятки.

В последних 2-х очных встречах «Ростов» ни разу не проиграл «Балтике», однажды победил со счетом 2:1, а также сыграл вничью (0:0). Получится ли создать проблемы калининградцам на сей раз? Большой вопрос...

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградская команда располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе после 19-и туров. «Балтика» отстает от тройки лидеров на 5 пунктов.

В гостях подопечные Андрея Талалаева выступают уверенно, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Балтика» сумела набрать 16 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: После возобновления сезона калининградцам «повезло» дважды сыграть против «Зенита» в РПЛ и в Кубке России. Подопечные Талалаева уступили оба раза с одинаковым счетом 0:1.

До зимней паузы у «Балтики» была беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывала 8 матчей подряд. Сейчас у калининградцев есть отличная возможность вернуться на победные рельсы.

Не сыграет: Мендель из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: «Балтика» не очень удачно стартовала после возобновления сезона, но команде не повезло с соперником. Калининградцы будут настроены набрать очки в предстоящем поединке против «Ростова».

Нападающий «Балтики» Андрес Хиль занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. За 19 встреч форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл 4 последних матча

«Балтика» дважды уступила «Зениту» (0:1 и 0:1) после возобновления сезона

В последних 2-х очных встречах «Ростов» ни разу не проиграл «Балтике» (победа и ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ростову» с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа «Балтики» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.50.

Прогноз: Можно предположить, что «Балтика» одержит победу в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.80.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, не забив ни одного гола.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.30.