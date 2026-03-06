«Манчестер Сити» шагнет дальше в Кубке Англии

прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.01

7 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне АПЛ является середняком и особо ни за что не борется.

Сейчас в активе «сорок» всего 39 зачетных баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

За 29 матчей коллектив из Ньюкасла пропустил на один мяч больше, чем забил — 42:43.

Последние матчи: в прошлых турах черно-белые выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:1), но проиграли «Эвертону» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:2).

Также «Ньюкасл» дважды победил «Карабах» (6:1 и 3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Бруно, Эмиль Крафт, Льюис Майли и Фабиан Шер.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау продолжают борьбу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов. В АПЛ команде уже ничего не светит, в Лиге чемпионов будет сложно за что-то зацепиться из-за сильных соперников, поэтому «Ньюкасл» может попробовать сделать ставку на Кубок, если пройдет «Сити».

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» продолжают погоню за «Арсеналом» в битве за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Команда из Манчестера сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков.

«Голубые» смогли в нынешнем сезоне 59 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре манчестерцы сенсационно сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

До этого же манчестерский коллектив смог победить «Лидс» (1:0), «Ньюкасл» (2:1), «Фулхэм» (3:0) и «Ливерпуль» (2:1).

В Кубке Англии «Манчестер Сити» оказался сильнее «Солфорда» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Матео Ковавич и Йошко Гвардиол.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают борьбу на всех фронтах, но могут в итоге остаться и вовсе без трофеев. «Манчестер Сити» сейчас нельзя назвать фаворитом чемпионата Англии и Лиги чемпионов, а вот в Кубке Англии и Кубке английской лиги может быть попроще.

Игра «Манчестер Сити» в последних матчах радует, состав у команды хороший, поэтому ей по плечу любые вызовы.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не играет вничью на протяжении 10 матчей

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 матчей

В последнем очном поединке команд «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ньюкасла» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.55.

Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее и должен побеждать соперника в основное время.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.01.

Прогноз: команды играют результативно и вполне могут забить много в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.34.