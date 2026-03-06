прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.28.

7 марта в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Черноморец — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Черноморец» идет на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 24 балла после 22-го тура. Общая разница мячей — 25:29.

Последние матчи: в последнем матче команда из Новороссийска проиграл московскому «Торпедо» со счетом 0:2.

Ранее клуб в товарищеских поединках сыграл вничью против с «Родины» (0:0) и проиграл с минимальным счетом «Волгарю» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черноморец» в шести своих последних матчах, включая товарищеские встречи, не знает побед. У клуба одна ничья и пять поражений. Общий счет в этих матчах 1:13. Пока отрыв от зоны «вылета» составляет четыре балла, но, такое чувство, что это ненадолго.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав за 22 тур 32 очка при восьми победах, восьми матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 24:22.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата хабаровский клуб смог обыграть «Чайку» со счетом 3:1.

Ранее «СКА-Хабаровск» в товарищеских поединках с минимальным счетом обыграл «Зенит-2» (1:0) и был сильнее «Велеса», победив во встрече со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» в своих пяти последних матчах потерпел всего одно поражение. Клуб находится в трех баллах от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Отметим, что команда пропускает в среднем один мяч по сезону в Первой лиги.

Статистика для ставок

«Черноморец» не знает побед в шести матчах кряду

«СКА-Хабаровск» выиграл три свои последние встречи

«Черноморец» забивает и пропускает в среднем по одному мячу в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.60. Ничья оценена в 2.75, победа оппонента — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.61 и 1.40.

Прогноз: Не ожидаем много забитых мячей в поединке. Сыграем на тотале меньше 1,5 мячей в поединке.

Ставка: Тотал меньше 1,5 мяча в поединке за 2.28.

Прогноз: Не согласимся с коэффициентами букмекеров и сыграем на победе гостей в поединке. Это более рискованная ставка.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровск» в матче за 2.90.