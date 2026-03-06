«Чайка» и «Сокол» не выявят победителя?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.36

7 марта в 23-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Чайка — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков за 22 встречи при разнице мячей 19:47.

Последние матчи: в предыдущем поединке «чайки» потерпели поражение от «СКА-Хабаровска» (1:3) в Первой лиге.

До того команда проиграла «Крыльям Советов» (3:5) и тульскому «Арсеналу» (2:4) в товарищеских встречах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайка» — беспросветный аутсайдер Первой лиги, который помимо того, что занимает последнее место, так еще и переехала из родного Песчанокопского в подмосковный Подольск.

Команда начала весеннюю часть не лучшим образом, усугубив свое положение в турнирной таблице.

«Сокол»

Турнирное положение: «Сокол» занимает 17-е место в Первой лиге, набрав 16 баллов за 22 тура при разнице голов 10:23.

Последние матчи: в предыдущем поединке саратовцы потерпели поражение от «Челябинска» (0:1) в Первой лиге.

До того команда обыграла «Тюмень» (5:2) и разошлась миром с «Текстильщиком» (0:0) в товарищеских встречах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сокол» показывает неплохую игру в обороне на протяжении всего сезона, но катастрофически ужасная ситуация в атакующих действиях довела команду до предпоследнего места в турнирной таблице.

Если положение дел при игре в атаке не изменится, саратовцы могут лишиться места в Первой лиге.

Статистика для ставок

«Чайка» не побеждала в восьми последних матчах в рамках Первой лиги

«Сокол» не побеждал в шести последних встречах в рамках Первой лиги

В последнем очном матче команды не выявили победителя — 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.90, а победа «Сокола» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 2.49 и 1.44.

Прогноз: Очные встречи между командами никогда не изобиловали голами, да и на сей раз вряд ли стоит ожидать чего-то большего.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.36.

Прогноз: также можно поставить на то, что команды не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 2.90.