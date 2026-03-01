2 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда продолжает борьбу за чемпионский титул в текущем сезона.

Сейчас у «сливочных» в активе 60 очков и вторая строчка в турнирной таблице. За 25 туров мадридцы смогли 54 раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на неделе «галактикос» обыграли «Бенфику» (2:1) и прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого же коллектив из Мадрида проиграл «Осасуне» (1:2), но выиграл у «Реал Сосьедада» (4:1), «Валенсии» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1) в чемпионате Испании.

Не сыграют: травмированы у «королевского клуба» Эдер Милитао, Дани Себальос, Дин Хейсен, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа не участвуют только в Кубке Испании, а вот в чемпионате страны и в Лиге чемпионов ведут борьбу за победу. Безусловно, в Примере соперником «Реала» является только «Барселона», а вот в Лиге чемпионов будет намного сложнее, ведь там оппонентов больше.

Думается, что любой выигранный «Реалом» трофей в текущем сезоне будет команде уже за счастье.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноименного города в провинции Мадрид пока что не обеспечила себе спокойной жизни в плане борьбы за место в элитном дивизионе.

«Городские» в настоящий момент имеют в своем активе 29 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Темно-синие» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:29.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Хетафе в родных стенах уступил «Севилье» с результатом 0:1.

До этого же «Хетафе» смог победить «Вильярреал» (2:1) и «Хетафе» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Борха Майорал, Хуанми и Давинчи, дисквалифицирован Джене.

Состояние команды: подопечные Хосе Бордаласа в прошлом сезоне стали 13-ми и если сейчас закончат на том же месте, то все будут счастливы. В настоящий момент «Хетафе» только на пять очков опережает зону вылета, поэтому еще не все решено.

«Хетафе» еще нужно одержать пару побед и тогда все будет спокойно. У команды все для этого есть.

Статистика для ставок

«Хетафе» проиграл 1 из последних 5 матчей

«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Реал» переиграл «Хетафе» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Хетафе» — в 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.81 и 1.97.

Прогноз: матчи «Реала» получаются результативными и этот не должен стать исключением.

2.40 тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Реал» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.

Прогноз: «Реал» играет дома и намного сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

2.00 победа Реала с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Реал» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.