2 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Реал»
Турнирное положение: мадридская команда продолжает борьбу за чемпионский титул в текущем сезона.
Сейчас у «сливочных» в активе 60 очков и вторая строчка в турнирной таблице. За 25 туров мадридцы смогли 54 раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на неделе «галактикос» обыграли «Бенфику» (2:1) и прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
До этого же коллектив из Мадрида проиграл «Осасуне» (1:2), но выиграл у «Реал Сосьедада» (4:1), «Валенсии» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1) в чемпионате Испании.
Не сыграют: травмированы у «королевского клуба» Эдер Милитао, Дани Себальос, Дин Хейсен, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа не участвуют только в Кубке Испании, а вот в чемпионате страны и в Лиге чемпионов ведут борьбу за победу. Безусловно, в Примере соперником «Реала» является только «Барселона», а вот в Лиге чемпионов будет намного сложнее, ведь там оппонентов больше.
Думается, что любой выигранный «Реалом» трофей в текущем сезоне будет команде уже за счастье.
«Хетафе»
Турнирное положение: команда из одноименного города в провинции Мадрид пока что не обеспечила себе спокойной жизни в плане борьбы за место в элитном дивизионе.
«Городские» в настоящий момент имеют в своем активе 29 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.
«Темно-синие» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:29.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Хетафе в родных стенах уступил «Севилье» с результатом 0:1.
До этого же «Хетафе» смог победить «Вильярреал» (2:1) и «Хетафе» (2:0).
Не сыграют: в лазарете Борха Майорал, Хуанми и Давинчи, дисквалифицирован Джене.
Состояние команды: подопечные Хосе Бордаласа в прошлом сезоне стали 13-ми и если сейчас закончат на том же месте, то все будут счастливы. В настоящий момент «Хетафе» только на пять очков опережает зону вылета, поэтому еще не все решено.
«Хетафе» еще нужно одержать пару побед и тогда все будет спокойно. У команды все для этого есть.
Статистика для ставок
- «Хетафе» проиграл 1 из последних 5 матчей
- «Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Реал» переиграл «Хетафе» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Хетафе» — в 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.81 и 1.97.
Прогноз: матчи «Реала» получаются результативными и этот не должен стать исключением.
Ставка: тотал больше 3 за 2.40.
Прогноз: «Реал» играет дома и намного сильнее соперника, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.