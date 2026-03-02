В понедельник вечером «Реал» примет «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу». После победы «Барселоны» над «Вильярреалом» давление на мадридцев усилилось: чтобы сократить отставание, им нельзя терять очки. Команда Альваро Арбелоа идёт второй, имея матч в запасе, и рассчитывает продолжать гонку за титул Примеры. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:35 Судейская бригада матча: Алехандро Мунис — главный арбитр; Диего Санчес — ассистент арбитра; Фабиан Бланко — ассистент арбитра; Гильермо Куэто — четвёртый арбитр; Валентин Писарро — видеоассистент арбитра (ВАР); Давид Гальвес — ассистент ВАР.

22:20 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Александр-Арнольд, Рюдигер, Алаба, Каррерас, Питарч, Чуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус, Гарсия.

«Хетафе»: Сориа, Рико, Ромеро, Дуарте, Боселли, Иглесиас, Сатриано, Арамбарри, Милья, Кико, Васкекс.

«Реал Мадрид»

В Ла Лиге «сливочные» неожиданно уступили «Осасуне» (1:2), но быстро переключились на Европу, 2:1 над «Бенфикой» в ответной встрече плей-офф обеспечили общий успех 3:1 и выход в 1/8 финала, где их ждёт «Манчестер Сити». Теперь задача — не позволить «Барселоне» увеличить отрыв.

На данный момент у «Реала» 60 очков после 25 туров (19 побед, 3 ничьи, 3 поражения). Дома команда набрала 33 очка в 12 матчах — это третий показатель в лиге. При этом мадридцы забивают уже в 18 матчах подряд во всех турнирах, последний раз они уходили с поля без гола ещё в декабре против «Сельты».

Кадровая ситуация остаётся напряжённой. Вне игры Килиан Мбаппе (колено), Джуд Беллингем (задняя поверхность бедра), Эдер Милитао (бедро), Дани Себальос (икра), Дин Хёйсен (икра) и Рауль Асенсио (шея), Родриго — под вопросом из-за мышечного повреждения. Ожидаемая схема — 4-3-1-2 с вынужденной ротацией.

«Хетафе»

Гости занимают 13-е место, набрав 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 12 поражений), и находятся всего в пяти баллах от зоны вылета. После двух побед подряд над «Алавесом» и «Вильярреалом» «Хетафе» уступил «Севилье» (0:1), но это единственное поражение команды в пяти последних матчах чемпионата.

В гостях «Хетафе» набрал 14 очков в 12 встречах и одержал четыре победы. При этом статистика против «Реала» остаётся крайне сложной: восемь поражений подряд, всего один забитый мяч за этот отрезок и ни одной победы на «Бернабеу» с февраля 2008 года.

По составу у Хосе Бордаласа тоже есть проблемы. Давинчи (колено) и Абу Камара (мышца) вне игры, Джене дисквалифицирован после удаления с «Севильей». Под вопросом Абдель Абкар, Борха Майораль и Хуанми. Ожидаемая расстановка — с тремя центральными защитниками.

Очные встречи

История противостояния на стороне «Реала»: мадридцы выиграли 31 из 41 последних матчей во всех турнирах против «Хетафе». В первом круге сезона-2025/26 «Реал» победил 1:0. «Хетафе» проиграл восемь последних матчей против «сливочных», а на «Бернабеу» не побеждает уже почти два десятилетия.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.