Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов снова свела «Реал» и «Манчестер Сити». Пятый год подряд. Это уже не пара — это брак. Разбираемся, у кого какие козыри, а у кого — проблемы.

Контекст: вечное дерби

Кто-то в УЕФА явно наслаждается. «Реал» и «Манчестер Сити» встречаются в плей-офф ЛЧ пятый сезон подряд — ни одна другая пара в истории турнира не играла друг с другом так часто.

Общий счёт за эти годы — 15 матчей, по 5 побед у каждого, 5 ничьих, 26:25 по голам. Абсолютный паритет. Но в плей-офф расклад другой: из четырёх предыдущих серий «Реал» прошёл трижды, «Сити» — один раз. Причём единственный проход англичан (полуфинал 2022/23, 4:0 на «Этихаде» после 1:1 в Мадриде) привёл их к первому в истории титулу Лиги чемпионов.

Вот как это было:

2021/22, полуфинал. Сити ведут 5:3 по сумме на 89-й минуте ответного матча. Родриго забивает дважды за две минуты, Бензема решает в экстра-тайме. Самый безумный камбэк десятилетия. Реал проходит.

Сити ведут 5:3 по сумме на 89-й минуте ответного матча. Родриго забивает дважды за две минуты, Бензема решает в экстра-тайме. Самый безумный камбэк десятилетия. Реал проходит. 2022/23, полуфинал. 1:1 на «Бернабеу», 4:0 на «Этихаде». «Сити» растоптали «Реал». Дальше — титул.

1:1 на «Бернабеу», 4:0 на «Этихаде». «Сити» растоптали «Реал». Дальше — титул. 2023/24, четвертьфинал. 3:3 на «Бернабеу», 1:1 в Манчестере, серия пенальти. Бернарду Силва промахивается. Мадрид проходит.

3:3 на «Бернабеу», 1:1 в Манчестере, серия пенальти. Бернарду Силва промахивается. Мадрид проходит. 2024/25, плей-офф. Мбаппе делает хет-трик в ответном матче. 6:3 по сумме. «Реал» без хлопот идёт дальше.

Итого за четыре серии: «Реал» — 3, «Сити» — 1.

В этом сезоне команды уже встречались: «Сити» выиграли 2:1 на «Бернабеу» в декабре, в рамках группового этапа. Голы на счету О'Рейли и Холанда.

Расклад на 1/8

Первый матч — 10 марта на «Бернабеу». Ответный — 17 марта на «Этихаде». Победитель выходит на «Аталанту» или «Баварию» в четвертьфинале.

Взвесим все «за» и «против»

«Реал» победит, потому что:

1. ДНК турнира. 15 титулов Лиги чемпионов. Три прохода из четырёх последних серий против «Сити». Мадрид делает в ЛЧ вещи, которые не может объяснить статистика. Камбэк против «Сити» в 2022-м — не случайность, а характер клуба, который буквально знает, что всё равно выиграет. Это реальное психологическое преимущество: игроки «Реала» верят, что пройдут, даже когда проигрывают.

2. Мбаппе + Винисиус. 23 гола Мбаппе в Ла Лиге (лучший бомбардир лиги), 5 голов Винисиуса в последних четырёх матчах. Когда оба в форме — это самая опасная пара нападения в Европе. Мбаппе сделал хет-трик в прошлогоднем плей-офф именно против «горожан». Он знает дорогу к их воротам, найдёт и в этот раз.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

3. Опыт против «Сити». Куртуа, Рюдигер, Вальверде, Винисиус, Родриго, Тчуамени — все играли в этих матчах не раз. Для них противостояние с «Сити» — рутина. Они знают, как Гвардиола строит игру, и не боятся.

4. Первый матч дома. «Бернабеу» под ЛЧ — особая атмосфера. Если Реал выиграет первый матч, психологическое давление на Сити в ответной игре будет огромным.

«Реал» проиграет, потому что:

1. Тренерская нестабильность. Анчелотти ушёл, Хаби Алонсо продержался всего полгода — уволен в январе после поражений в Суперкубке (2:3 от «Барсы») и Кубке Короля (2:3 от второлигового «Альбасете»). Сейчас командой руководит Альваро Арбелоа — бывший защитник клуба, назначенный в экстренном порядке. При всём уважении, это не Гвардиола. «Реал» за сезон сменил двух тренеров — такой турбулентности у них не было давно.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

2. Травмы. Мбаппе — проблема с коленом (пропустил матч с «Бенфикой» в плей-офф). Беллингем — травмирован. Милитао — травмирован. Себальос — травмирован. Если Мбаппе не успеет восстановиться к 10 марта, Реал теряет главный козырь в атаке.

3. Оборона. 84 пропущенных мяча во всех турнирах прошлого сезона стали причиной перестройки: купили Хуйсена, Каррераса, Трента. Стало лучше, но не идеально. Проигрыш 2:5 «Атлетико» в сентябре, 2:4 «Бенфике» в ЛЧ — это не случайности, а системные проблемы в обороне. Холанд, Доку, Марму — всё это головная боль для мадридской защиты.

4. Почти провальный групповой этап. Финишировали 9-ми. Не попали в топ-8 напрямую. Проходили через плей-офф. Это не позиция фаворита, это позиция клуба, который мучается.

«Манчестер Сити» победит, потому что:

1. Гвардиола. Десятый сезон, и он по-прежнему лучший тактик мира. Менял состав, менял схему, пережил кризис прошлого сезона — и вернул команду в борьбу за титул. Его план на игру с «Реалом» будет выверен до миллиметра, даже ещё точнее. В декабре на «Бернабеу» Сити уже показали, как нужно играть: компактно, быстро, контратаками. 2:1 — и никакого «ДНК Реала» не хватило.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

2. Холанд — лучшая версия. 29 голов во всех турнирах. 20+ в АПЛ. 150 за карьеру только в майке «Сити». Это его самый продуктивный сезон после дебютного. Холанд голоден. Холанд зол. Холанд помнит прошлогоднее 3:6 — и хочет реванша.

3. Обновлённый состав. Де Брёйне, Уокер, Эдерсон ушли — и «Ман Сити» стали свежее. Рейндерс из «Милана» (полузащита), Доку (лучший дриблёр АПЛ), Шерки, Семеньо (зимний трансфер, 65 млн), Ге́и (20 млн, зима), Марму (египетский форвард). Плюс Родри вернулся после травмы и снова цементирует центр поля. Этот «Сити» — моложе, быстрее и глубже по составу, чем в прошлом году.

Родри globallookpress.com

4. Домашний ответный матч. «Этихад», 18 марта. Если Сити не проиграют на «Бернабеу» — а в декабре они там выиграли — то дома они будут фаворитами. Решающий матч дома — это серьёзное преимущество.

5. Форма. Серия без поражений — 8 матчей, 7 побед. Включая 2:1 на «Энфилде» против «Ливерпуля» в феврале. Второе место в АПЛ, 5 очков от «Арсенала» при матче в запасе. Команда на ходу.

«Манчестер Сити» проиграет, потому что:

1. Кошмар «Бернабеу». Три из четырёх предыдущих серий «Сити» проиграли «Реалу». И каждый раз — при объективном игровом преимуществе. Сити лучше владели мячом, больше создавали, но проходил «кородевский клуб». Футбол на «Бернабеу» в плей-офф — это отдельный вид спорта, и «Сити» пока не научились в него играть стабильно.

2. Адский календарь. Между 7 и 22 марта у «Сити»: «Ньюкасл» в Кубке (выезд), «Реал» (выезд), «Вест Хэм» (выезд), «Реал» (дома), финал Кубка лиги против «Арсенала» (22 марта). Пять матчей за 15 дней, три — на выезде, два — решающие. Ротация неизбежна, и возможен спад.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

3. Зависимость от Холанда. 44% голов команды — его. Если Арбелоа нейтрализует Холанда (а Рюдигер умеет!), у «Сити» резко падает вообще всё. Прошлый сезон показал: когда Холанд не забивает, «Сити» часто покидают поле с «баранкой».

4. Комплексы «Ман Сити». Бернарду Силва промахнулся в серии пенальти в 2024-м. Родриго забивал на 89-й в 2022-м. У этого противостояния есть эмоциональные шрамы на стороне «Сити». Гвардиола в интервью называл серию против «Реала» 2021/22 «самым болезненным поражением в карьере». Если дойдёт до нервной концовки — у кого крепче нервы?

Вердикт

«Манчестер Сити» — фавориты. Но с оговоркой.

По всем объективным параметрам — форма, состав, тренер, право домашнего ответного матча — англичане сильнее. Они уже обыграли «Реал» на «Бернабеу» в этом сезоне. У них лучший бомбардир Европы в пиковой форме. У них Гвардиола. У них Родри. У них обновлённый и голодный состав. У «Реала» — третий тренер за год, травмы ключевых игроков и нестабильная оборона.

Если это матч FIFA или Football Manager — «горожане» проходят в 65% случаев.

Но это не FIFA. Это «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов. Клуб, который проигрывал 3:5 на 89-й минуте — и проходил. Клуб, который выигрывает серии пенальти силой взгляда. Клуб, у которого Винисиус в плей-офф превращается в другого человека, а Мбаппе в прошлом году уничтожил именно «Сити» хет-триком.

Наш прогноз: «Сити», 55 на 45. Не больше. Потому что «Реал» в ЛЧ — это не про статистику. Это про что-то, чему пока нет названия.

Одно можно гарантировать: скучно не будет. За последние четыре серии эти команды сыграли 8 матчей и забили 51 гол. В среднем — 6,4 за игру (!!!).

Попкорн — обязателен.

LiveSport.Ru проведёт подробные онлайны этого и всех остальных матчей Лиги чемпионов, а с полным календарём Лиги чемпионов можно ознакомиться и насладиться прямо тут.