Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов снова свела «Реал» и «Манчестер Сити». Пятый год подряд. Это уже не пара — это брак. Разбираемся, у кого какие козыри, а у кого — проблемы.

Контекст: вечное дерби

Кто-то в УЕФА явно наслаждается. «Реал» и «Манчестер Сити» встречаются в плей-офф ЛЧ пятый сезон подряд — ни одна другая пара в истории турнира не играла друг с другом так часто.

Общий счёт за эти годы — 15 матчей, по 5 побед у каждого, 5 ничьих, 26:25 по голам.  Абсолютный паритет.  Но в плей-офф расклад другой: из четырёх предыдущих серий «Реал» прошёл трижды, «Сити» — один раз.  Причём единственный проход англичан (полуфинал 2022/23, 4:0 на «Этихаде» после 1:1 в Мадриде) привёл их к первому в истории титулу Лиги чемпионов.

Вот как это было:

  • 2021/22, полуфинал. Сити ведут 5:3 по сумме на 89-й минуте ответного матча. Родриго забивает дважды за две минуты, Бензема решает в экстра-тайме. Самый безумный камбэк десятилетия. Реал проходит.
  • 2022/23, полуфинал. 1:1 на «Бернабеу», 4:0 на «Этихаде». «Сити» растоптали «Реал». Дальше — титул.
  • 2023/24, четвертьфинал. 3:3 на «Бернабеу», 1:1 в Манчестере, серия пенальти. Бернарду Силва промахивается. Мадрид проходит.
  • 2024/25, плей-офф. Мбаппе делает хет-трик в ответном матче. 6:3 по сумме. «Реал» без хлопот идёт дальше.

Итого за четыре серии: «Реал» — 3, «Сити» — 1.

В этом сезоне команды уже встречались: «Сити» выиграли 2:1 на «Бернабеу» в декабре, в рамках группового этапа.  Голы на счету О'Рейли и Холанда.

Расклад на 1/8

Первый матч — 10 марта на «Бернабеу».  Ответный — 17 марта на «Этихаде».  Победитель выходит на «Аталанту» или «Баварию» в четвертьфинале.

Взвесим все «за» и «против»

«Реал» победит, потому что:

1.  ДНК турнира. 15 титулов Лиги чемпионов.  Три прохода из четырёх последних серий против «Сити».  Мадрид делает в ЛЧ вещи, которые не может объяснить статистика.  Камбэк против «Сити» в 2022-м — не случайность, а характер клуба, который буквально знает, что всё равно выиграет.  Это реальное психологическое преимущество: игроки «Реала» верят, что пройдут, даже когда проигрывают.

2.  Мбаппе + Винисиус. 23 гола Мбаппе в Ла Лиге (лучший бомбардир лиги), 5 голов Винисиуса в последних четырёх матчах.  Когда оба в форме — это самая опасная пара нападения в Европе.  Мбаппе сделал хет-трик в прошлогоднем плей-офф именно против «горожан».  Он знает дорогу к их воротам, найдёт и в этот раз.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

3.  Опыт против «Сити». Куртуа, Рюдигер, Вальверде, Винисиус, Родриго, Тчуамени — все играли в этих матчах не раз.  Для них противостояние с «Сити» — рутина.  Они знают, как Гвардиола строит игру, и не боятся.

4.  Первый матч дома. «Бернабеу» под ЛЧ — особая атмосфера.  Если Реал выиграет первый матч, психологическое давление на Сити в ответной игре будет огромным.

«Реал» проиграет, потому что:

1.  Тренерская нестабильность. Анчелотти ушёл, Хаби Алонсо продержался всего полгода — уволен в январе после поражений в Суперкубке (2:3 от «Барсы») и Кубке Короля (2:3 от второлигового «Альбасете»).  Сейчас командой руководит Альваро Арбелоа — бывший защитник клуба, назначенный в экстренном порядке.  При всём уважении, это не Гвардиола.  «Реал» за сезон сменил двух тренеров — такой турбулентности у них не было давно.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа globallookpress.com

2.  Травмы. Мбаппе — проблема с коленом (пропустил матч с «Бенфикой» в плей-офф).  Беллингем — травмирован.  Милитао — травмирован.  Себальос — травмирован.  Если Мбаппе не успеет восстановиться к 10 марта, Реал теряет главный козырь в атаке.

3.  Оборона. 84 пропущенных мяча во всех турнирах прошлого сезона стали причиной перестройки: купили Хуйсена, Каррераса, Трента.  Стало лучше, но не идеально.  Проигрыш 2:5 «Атлетико» в сентябре, 2:4 «Бенфике» в ЛЧ — это не случайности, а системные проблемы в обороне.  Холанд, Доку, Марму — всё это головная боль для мадридской защиты.

4.  Почти провальный групповой этап. Финишировали 9-ми.  Не попали в топ-8 напрямую.  Проходили через плей-офф.  Это не позиция фаворита, это позиция клуба, который мучается.

«Манчестер Сити» победит, потому что:

1.  Гвардиола. Десятый сезон, и он по-прежнему лучший тактик мира.  Менял состав, менял схему, пережил кризис прошлого сезона — и вернул команду в борьбу за титул.  Его план на игру с «Реалом» будет выверен до миллиметра, даже ещё точнее.  В декабре на «Бернабеу» Сити уже показали, как нужно играть: компактно, быстро, контратаками. 2:1 — и никакого «ДНК Реала» не хватило.

Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола globallookpress.com

2.  Холанд — лучшая версия. 29 голов во всех турнирах. 20+ в АПЛ. 150 за карьеру только в майке «Сити».  Это его самый продуктивный сезон после дебютного.  Холанд голоден.  Холанд зол.  Холанд помнит прошлогоднее 3:6 — и хочет реванша.

3.  Обновлённый состав. Де Брёйне, Уокер, Эдерсон ушли — и «Ман Сити» стали свежее.  Рейндерс из «Милана» (полузащита), Доку (лучший дриблёр АПЛ), Шерки, Семеньо (зимний трансфер, 65 млн), Ге́и (20 млн, зима), Марму (египетский форвард).  Плюс Родри вернулся после травмы и снова цементирует центр поля.  Этот «Сити» — моложе, быстрее и глубже по составу, чем в прошлом году.

Родри
Родри globallookpress.com

4.  Домашний ответный матч. «Этихад», 18 марта.  Если Сити не проиграют на «Бернабеу» — а в декабре они там выиграли — то дома они будут фаворитами.  Решающий матч дома — это серьёзное преимущество.

5.  Форма. Серия без поражений — 8 матчей, 7 побед.  Включая 2:1 на «Энфилде» против «Ливерпуля» в феврале.  Второе место в АПЛ, 5 очков от «Арсенала» при матче в запасе.  Команда на ходу.

«Манчестер Сити» проиграет, потому что:

1.  Кошмар «Бернабеу». Три из четырёх предыдущих серий «Сити» проиграли «Реалу».  И каждый раз — при объективном игровом преимуществе.  Сити лучше владели мячом, больше создавали, но проходил «кородевский клуб».  Футбол на «Бернабеу» в плей-офф — это отдельный вид спорта, и «Сити» пока не научились в него играть стабильно.

2.  Адский календарь. Между 7 и 22 марта у «Сити»: «Ньюкасл» в Кубке (выезд), «Реал» (выезд), «Вест Хэм» (выезд), «Реал» (дома), финал Кубка лиги против «Арсенала» (22 марта).  Пять матчей за 15 дней, три — на выезде, два — решающие.  Ротация неизбежна, и возможен спад.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

3.  Зависимость от Холанда. 44% голов команды — его.  Если Арбелоа нейтрализует Холанда (а Рюдигер умеет!), у «Сити» резко падает вообще всё.  Прошлый сезон показал: когда Холанд не забивает, «Сити» часто покидают поле с «баранкой».

4.  Комплексы «Ман Сити». Бернарду Силва промахнулся в серии пенальти в 2024-м.  Родриго забивал на 89-й в 2022-м.  У этого противостояния есть эмоциональные шрамы на стороне «Сити».  Гвардиола в интервью называл серию против «Реала» 2021/22 «самым болезненным поражением в карьере».  Если дойдёт до нервной концовки — у кого крепче нервы?

Вердикт

«Манчестер Сити» — фавориты.  Но с оговоркой.

По всем объективным параметрам — форма, состав, тренер, право домашнего ответного матча — англичане сильнее.  Они уже обыграли «Реал» на «Бернабеу» в этом сезоне.  У них лучший бомбардир Европы в пиковой форме.  У них Гвардиола.  У них Родри.  У них обновлённый и голодный состав.  У «Реала» — третий тренер за год, травмы ключевых игроков и нестабильная оборона.

Если это матч FIFA или Football Manager — «горожане» проходят в 65% случаев.

Но это не FIFA.  Это «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов.  Клуб, который проигрывал 3:5 на 89-й минуте — и проходил.  Клуб, который выигрывает серии пенальти силой взгляда.  Клуб, у которого Винисиус в плей-офф превращается в другого человека, а Мбаппе в прошлом году уничтожил именно «Сити» хет-триком.

Наш прогноз: «Сити», 55 на 45.  Не больше.  Потому что «Реал» в ЛЧ — это не про статистику.  Это про что-то, чему пока нет названия.

Одно можно гарантировать: скучно не будет.  За последние четыре серии эти команды сыграли 8 матчей и забили 51 гол.  В среднем — 6,4 за игру (!!!).

Попкорн — обязателен.

