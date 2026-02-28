Три зачетных балла для «Торпедо»?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.15

1 марта в 22-м туре первенства России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Черноморец Нв — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» борются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Моряки» в спарринге не уступили «Родине» (0:0).

До того команда была разбита «Ротором» (0:5). Зато поединок с курским «Авангардом» завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» в контрольных матчах не блистали. В двух своих последних поединках команда не сумела забить.

Причем «Черноморец» Нв традиционно удачно противостоит «Торпедо». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы проваливают текущий сезон. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» на один пункт опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы в контрольном матче переиграли «Пари НН» (4:2).

До того команда была бита «Крыльями Советов» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение ульяновской «Волге» (2:1).

При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Торпедовцы крепки, однако крайне нестабильны. Команда потенциально должна бороться за выход в РПЛ, но на деле сражается лишь за выживание.

При этом «Торпедо» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «моряков» команда не обыгрывает уже полтора года.

Торпедовцы постараются как можно скорее отдалиться от опасной зоны. Да и Александру Юшину пора улучшать свою результативность.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торпедо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.50.

Прогноз: Москвичи намерены отдалиться от опасной зоны, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

