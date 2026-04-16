17 апреля в 43-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Блэкберн» и «Ковентри Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Блэкберн — Ковентри Сити с коэффициентом для ставки за 1.77.
«Блэкберн»
Турнирное положение: «Блэкберн» занимает двадцатое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 48 очков за 43 встречи при разнице мячей 38:53.
Последние матчи: предыдущий поединок «Блэкберн» провел неудачно, проиграв «Саутгемптону» (0:3).
До того команда разошлась миром с «Сток Сити» (1:1) и «Вест Бромвичем» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Картер, Гудйонсен, Каргбо, Миллер, Тронстед.
Состояние команды: «Блэкберн» в текущем сезоне совсем не радует своих фанатов, команда борется за выживание в Чемпионшипе.
Чемпионы Англии 1995-го года находятся в четырех очках от зоны вылета, а также сыграли на один матч больше своих прямых конкурентов.
«Ковентри Сити»
Турнирное положение: «Ковентри» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 85 баллов за 42 встречи при разнице мячей 84:42.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ковентри» провел неудачно, сыграв вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0).
До того команда разошлась миром с «Халлом» (0:0) и обыграла «Дерби» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Брау, Довин.
Состояние команды: «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда идет уверенно к своему возвращению в АПЛ спустя 27 лет.
Команда проводит крайне убедительный сезон, оторвавшись от идущего на второй строчке «Ипсвич» на 10 очков, у которого игра в запасе.
Статистика для ставок
- «Ковентри» не проигрывал в четырех последних встреч Чемпионшипа
- «Блэкберн» не выигрывал в четырех из пяти последних встреч Чемпионшипа
- Последний матч между командами завершился уверенной победой «Ковентри» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «небесно-голубых» ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа «Блэкберна» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, но обе команды будут максимально настроены победить, чтобы выполнить свои цели.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.77.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «небесно-голубые» одержат победу и сделают очередной шаг к возвращению в АПЛ.
Ставка: Победа «Ковентри» за 2.60.