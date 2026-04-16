В четверг, 16 апреля, омский «Авангард» примет московский ЦСКА в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Качественно сыграл «Авангард» в атаке и обороне в первом периоде, создав задел в 2 шайбы.

19' С шайбой хоккеисты «Авангарда», игроки ЦСКА организованно обороняются.

18' Пас Коваленко из-за ворот «Авангарда» на пятак у ворот, но Гурьянов не успел подстроиться под шайбу чтобы нанести бросок.

17' Позиционная атака ЦСКА.

16' Василий Пономарёв выкатившись из-за ворот ЦСКА атаковал ворота Гамзина, щитками отразил шайбу вратарь гостей.

15' Сводят атаку ЦСКА к борьбе у бортов игроки «Авангарда».

14' Пытаются игроки ЦСКА перейти в атаку, хорошо получается усложнять у хоккеистов «Авангарда».

13' Гоол! 2:0. Подкараулил отскок от борта нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский после броска Прохоркина, и поразил ворота выкатившегося вратаря ЦСКА Гамзина.

12' Плотный бросок Константина Окулова из круга вбрасывания зоны атаки «Авангарда», отбил шайбу щитками вратарь гостей Гамзин.

11' Иван Дроздов с острого угла пытался поразить ворота «Авангарда», на чеку вратарь хозяев Серебряков.

10' Бросок Гурьянова по воротам «Авангарда» заблокировал клюшкой нападающий хозяев Якупов.

09' Зацепившись за владение шайбой, игроки «Авангарда» отодвигают игру от своих ворот.

08' Внимательно обороняются хоккеисты «Авангарда».

07' Больше атакует ЦСКА, от обороны действуют омичи.

06' Бросок Гурьянова с входа в зону атаки ЦСКА, блином отбил шайбу вратарь «Авангарда» Серебряков.

05' Сергей Калинин нанес 2 броска в одной атаке ЦСКА, справился с угрозами вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

05' Откатившись в среднюю зону игроки «Авангарда» встречают атаку ЦСКА.

04' В высоком темпе начинается игра.

03' Позиционная атака «Авангарда», не позволяют армейцы Москвы выйти на позицию для броска по своим воротам.

02' Игроки ЦСКА перевели игру в зону атаки.

01' Гоол! 1:0. Джованни Фьоре попал по скачущей шайбе и с близкого расстояния прошил вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина, прошел контр выпад у «Авангарда».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

16:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Юрий Оскирко из Ярославля и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Чайка, Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Долженков, Фьоре, Окулов, Потуральски, Пилипенко, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Эберт, Патрихаев, Охотюк, Рой, Ерёменко, Нестеров; Костин, Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Калинин, Гарднер, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Майстренко, Бучельников.

«Авангард»

Регулярный сезон «Авангард» закончил в статусе второй команды лиги, набрав 99 очков и на 6 турнирных пунктов отстав от «Металлурга» Мг. После победы над «Нефтехимиком» в первом раунде, который состоял из пяти матчей — 4-1 «Авангард» бодро начал серию с ЦСКА, дважды выиграв у себя дома (3:0, 3:2). Промежуточный успех команды Ги Буше был закреплен в тяжелой третьей игре в столице (2:3, от), тогда как результат четвертой не позволил разобраться с армейцами «всухую» (1:3).

Тремя победами «Авангард» обеспечил гандикап, который ставит команду в максимально выгодное положение. Несмотря на неудачу в четвертой встрече, инициатива полностью принадлежит омичам. Команда Ги Буше не стесняется вести силовую борьбу и в отдельных эпизодах проявлять академичную игру. Между тем на домашнем льду северяне одержали шесть побед в семи недавних встречах. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Иван Игумнов.

ЦСКА

В 68 регулярных матчах ЦСКА заработал 84 очка, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта отстав от лидерского трио. В 1/8 финала ЦСКА добился четырех побед над СКА, потратив пять матчей — 4-1, тогда как четвертьфинальный раунд на льду «Авангарда» начался ужасающе (0:3, 2:3). Усугубилось положение коллектива Игоря Никитина в результате поражения в овертайме третьей игры (2:3, от). Однако за счет уверенного четвертого матча москвичи избежали раннего вылета (3:1).

На фоне исключительной серии против СКА положение столичных армейцев в четвертьфинале за короткий промежуток времени дошло до критического. Тем не менее на пике ответственности ЦСКА проявил упорство и установил победный результат, показав высокую динамику позиционного наступления и грамотную игру в защите, за счет которой омичи были лишены свободы действий. Не помогут команде в отчетной встрече Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Личные встречи

В текущей серии Кубка Гагарина команды провели 4 матча. В первых 3-ех победил «Авангард» (3:0, 3:2 и 2:3 ОТ), в 4-ой ЦСКА (3:1). В регулярном сезоне КХЛ, «Авангард» дважды одолел ЦСКА, в Омске 2:1, в Москве 0:2.

