«Авангард» больше не станет затягивать эту серию?

прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.20

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Авангард» закончил в статусе второй команды лиги, набрав 99 очков и на 6 турнирных пунктов отстав от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: После победы над «Нефтехимиком» в первом раунде, который состоял из пяти матчей — 4-1 «Авангард» бодро начал серию с ЦСКА, дважды выиграв у себя дома (3:0, 3:2).

Промежуточный успех команды Ги Буше был закреплен в тяжелой третьей игре в столице (2:3, от), тогда как результат четвертой не позволил разобраться с армейцами «всухую» (1:3).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: Тремя победами «Авангард» обеспечил гандикап, который ставит команду в максимально выгодное положение. Несмотря на неудачу в четвертой встрече, инициатива полностью принадлежит омичам.

Команда Ги Буше не стесняется вести силовую борьбу и в отдельных эпизодах проявлять академичную игру. Между тем на домашнем льду северяне одержали шесть побед в семи недавних встречах.

ЦСКА

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах ЦСКА заработал 84 очка, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта отстав от лидерского трио.

Последние матчи: В 1/8 финала ЦСКА добился четырех побед над СКА, потратив пять матчей — 4-1, тогда как четвертьфинальный раунд на льду «Авангарда» начался ужасающе (0:3, 2:3).

Усугубилось положение коллектива Игоря Никитина в результате поражения в овертайме третьей игры (2:3, от). Однако за счет уверенного четвертого матча москвичи избежали раннего вылета (3:1).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: На фоне исключительной серии против СКА положение столичных армейцев в четвертьфинале за короткий промежуток времени дошло до критического.

Тем не менее на пике ответственности ЦСКА проявил упорство и установил победный результат, показав высокую динамику позиционного наступления и грамотную игру в защите, за счет которой омичи были лишены свободы действий.

«Авангард» не проигрывает в основное время дома на протяжении 9 матчей кряду

«Авангард» забивал 3 гола и более в 7 последних домашних встречах кряду

ЦСКА потерпел 4 поражения в 6 последних гостевых матчах

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 3.78, победа «Динамо» Минск — в 3.22.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.65, на тотал меньше 5.5 — за 1.44.

Прогноз: «Авангард» допустил неудачу в одной конкретной игре, но ранее выглядел практически образцово на фоне ЦСКА. В текущей ситуации омичам важно не допустить возвращения в столицу, поэтому в домашних стенах команда выложится на максимум.

Прогноз: Практически ни одна идея в атаке не принесла омичам результат в четвертой встрече. Этот аспект игры команда Ги Буше наверняка сумеет прокачать на своей территории.

