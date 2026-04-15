16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» нынешний сезон проводят не столь продуктивно.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» на 8 очков оторвалась от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фиалки» сумели одолеть «Лацио» (1:0).

До того команда была бита «Кристал Пэласом» (0:3).  А вот поединок с «Вероной» завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Фиалки» нынче несколько прибавили.  Команда уступила лишь один раз в пяти последних матчах.

Причем «Фиорентина» побеждает уж чересчур натужно.  Да и поражение в первой встрече получилось уж слишком болезненным.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят скромно.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Кристал Пэлас» на 6 очков отстает от еврозоны.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно.  «Орлы» переиграли «Ньюкасл» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (3:0).  А вот чуть ранее она сумела одолеть АЕК Ларнака (2:1).

При этом «Кристал Пэлас» в пяти последних матчах победил 3 раза.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят симпатично.  Команда победила трижды кряду.

При этом «Кристал Пэлас» достаточно надежно обороняется.  Плюс команда не проигрывает уже шесть матчей кряду.

В этом поединке «орлы» явно не будут рисковать.  Англичанам явно по силам не растранжирить преимущество в три мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.78.

Прогноз: «Фиалкам» натужно даются голы, да и «орлы» не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Первый гол забьет «Кристал Пэлас» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фиорентине» натужно даются голы
  • Англичане победили в 3 последних поединках
  • «Орлы» не проигрывают уже 6 матчей кряду
  • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
  • «Кристал Пэлас» уверенно победил в первой встрече, и явно будет стараться как можно скорее закрыть интригу в противостоянии