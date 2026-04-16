В четверг, 16 апреля, «Фиорентина» примет «Кристал Пэлас» в рамках 2-го матча 1/4 финала Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Гоол! 1:1. Альберт Гудмундссон с правой ноги послал мяч в левый от себя угол ворот «Пэлас», вратарь Хендерсон прыгнул в противоположный.

30' Замена у «Пэлас»: Адам Уортон ушел, вышел Хефферсон Лерма.

29' Повреждение у Адама Уортона, медики «Пэлас» приглашены на поле.

27' Пенальти назначен в ворота «Кристал Пэлас», Мандрагора получил по ногам в штрафной гостей от полузащитника английской команды Джейди Канво.

25' Удар Соломона из пределов штрафной «Пэлас», в прыжке перевел мяч на угловой «Фиорентины» вратарь гостей Дин Хендерсон.

24' В атаке футболисты «Пэлас», вынуждены обороняться игроки «Фиорентины».

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 2 Фолы 1

22' Чуть снизился темп игры.

20' Проходят у «Пэлас» контр выпады, не всегда итальянские футболисты успеваю возвращаться.

19' Вновь бросается «Фиорентина» в атаку.

17' Гоол! 0:1. Быстрая атака прошла у «Пэлас», подача Даниэля Муньоса в штрафную «Фиорентины», головой вбил мяч в сетку ворот де Хеа Исмаила Сарр.

17' Тщательно готовят угрозу воротам «Пэлас» игроки «Фиорентины», играя в пас на половине поля гостей.

15' В среднем темпе развивается игра.

13' Подача Гудмундссона с углового «Фиорентины», отбились гости.

13' Отступили игроки «Пэлас» на свою половину поля, внимательно встречая атаку «Фиорентины».

12' «Фиорентина» играет в пас на своей половине поля.

11' Подача Сарра вдоль ворот «Фиорентины», но на траектории полёта мяча партнеров не оказалось.

10' Подача в штрафную «Пэлас», уверенно на выходе поймал мяч руками вратарь гостей Хендерсон.

08' Удар Фаджоли из-за пределов штрафной «Пэлас», мяч угодив в одного из защитников гостей до ворот Хендерсона не долетел.

07' Включились в прессинг игроки «Пэлас» на половине «Фиорентины» и усложняют начало атаки хозяевам.

06' Подача Камады в штрафную «Фиорентины», мяч точно в руки вратарю хозяев де Хеа прилетел.

05' Подобрались игроки «Фиорентины» с мячом к штрафной «Пэлас», но до удара дело не довели.

03' Удар Даниэля Муньоса из пределов штрафной «Фиорентины», мяч мимо дальней девятки ворот де Хеа пролетел.

03' Контролируют мяч футболисты «Пэлас» в середине поля.

02' С мячом игроки «Фиорентины», разыгрывают его хозяева на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Кристал Пэлас».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, вмещающем 43 147 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Хесус Хиль Мансано из Испании.

Стартовые составы команд

«Фиорентина»: де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Госенс, Фаджоли, Харрисон, Мандрагора, Соломон, Пикколи, Гудмундссон.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Матета, Пино.

«Фиорентина»

«Фиалки» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы. При этом «Фиорентина» на 8 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» сумели одолеть «Лацио» (1:0). До того команда была бита «Кристал Пэласом» (0:3). А вот поединок с «Вероной» завершился викторией (1:0). В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Фиалки» нынче несколько прибавили. Команда уступила лишь один раз в пяти последних матчах. Причем «Фиорентина» побеждает уж чересчур натужно. Да и поражение в первой встрече получилось уж слишком болезненным.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» нынешний сезон проводят скромно. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы своего чемпионата. Причем «Кристал Пэлас» на 6 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Предыдущий поединок команда провела успешно. «Орлы» переиграли «Ньюкасл» (2:1). До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (3:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть АЕК Ларнака (2:1). При этом «Кристал Пэлас» в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

«Орлы» нынче выглядят симпатично. Команда победила трижды кряду. При этом «Кристал Пэлас» достаточно надежно обороняется. Плюс команда не проигрывает уже шесть матчей кряду. В этом поединке «орлы» явно не будут рисковать. Англичанам явно по силам не растранжирить преимущество в три мяча.

Личные встречи

Первый матч 1/4 финала Лиги Конференций в Лондоне стал первым для команд в истории, и завершился победой «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

