17 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Интер — Кальяри с коэффициентом для ставки за 197.00.

«Интер»

Турнирное положение: «Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 75 баллов за 32 встречи при разнице мячей 75:29.

Последние матчи: предыдущий поединок миланцы провели успешно, обыграв «Комо» (4:3) в рамках Серии А.

До того команда одержала победу над «Ромой» (5:2) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Сучич.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Интер» в этом сезоне уверенно лидирует в Серии А и вполне способны за 3-4 тура до финиша сезона досрочно взять чемпионский титул.

Подопечные Кристиана Киву в текущем сезоне уже выбыли из Лиги чемпионов, что может упростить задачу для команды выиграть скудетто.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 33 очка за 32 тура при разнице мячей 33:44.

Последние матчи: предыдущий поединок сардинцы провели удачно, минимально обыграв «Кремонезе» (1:0) в Серии А.

До того команда проиграла «Сассуоло» (1:2) и «Наполи» (0:1) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Маттиа, Идрисси, Маццителли.

Состояние команды: «Кальяри» бьется за выживание в текущем сезоне и уже не имеет никаких шансов хотя бы гипотетически побороться за место в еврокубках.

Сардинцы пока чувствуют себя относительно спокойно, но за шесть туров 6 очков соперники могут без особых проблем отыграть.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывал в четырех матчах подряд

«Кальяри» побеждала только в двух из десяти последних встреч

В первом круге «Интер» одержал уверенную победу в гостях со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «нерадзурри» ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.20, а победа «Кальяри» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: «Интер» уверенно движется к чемпионству и вряд ли «Кальяри» сможет создать какие-либо проблемы «нерадзурри», которые порадуют своих фанатов обилием голов

Ставка: Тотал «Интера» больше 2,5 за 1.97.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Интер» разгромит своих оппонентов.

Ставка: «Интер» победит с форой -2,5 за 2.51