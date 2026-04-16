17 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Интер — Кальяри с коэффициентом для ставки за 197.00.
«Интер»
Турнирное положение: «Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 75 баллов за 32 встречи при разнице мячей 75:29.
Последние матчи: предыдущий поединок миланцы провели успешно, обыграв «Комо» (4:3) в рамках Серии А.
До того команда одержала победу над «Ромой» (5:2) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Сучич.
Состояние команды: «Интер» в этом сезоне уверенно лидирует в Серии А и вполне способны за 3-4 тура до финиша сезона досрочно взять чемпионский титул.
Подопечные Кристиана Киву в текущем сезоне уже выбыли из Лиги чемпионов, что может упростить задачу для команды выиграть скудетто.
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 33 очка за 32 тура при разнице мячей 33:44.
Последние матчи: предыдущий поединок сардинцы провели удачно, минимально обыграв «Кремонезе» (1:0) в Серии А.
До того команда проиграла «Сассуоло» (1:2) и «Наполи» (0:1) в Серии А.
Не сыграют: травмированы — Маттиа, Идрисси, Маццителли.
Состояние команды: «Кальяри» бьется за выживание в текущем сезоне и уже не имеет никаких шансов хотя бы гипотетически побороться за место в еврокубках.
Сардинцы пока чувствуют себя относительно спокойно, но за шесть туров 6 очков соперники могут без особых проблем отыграть.
Статистика для ставок
- «Интер» не проигрывал в четырех матчах подряд
- «Кальяри» побеждала только в двух из десяти последних встреч
- В первом круге «Интер» одержал уверенную победу в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «нерадзурри» ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.20, а победа «Кальяри» — в 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.54 и 2.34.
Прогноз: «Интер» уверенно движется к чемпионству и вряд ли «Кальяри» сможет создать какие-либо проблемы «нерадзурри», которые порадуют своих фанатов обилием голов
Ставка: Тотал «Интера» больше 2,5 за 1.97.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Интер» разгромит своих оппонентов.
Ставка: «Интер» победит с форой -2,5 за 2.51