Матч на озере Комо внезапно стал одним из главных сюжетов всей концовки сезона. «Интер» горел 0:2, выглядел уязвимым и временами просто потерянным, но в итоге выдал яркий камбэк и увёз три очка. Команда Кристиана Киву воспользовалась осечкой «Наполи», ушла в отрыв на девять очков за шесть туров до финиша и уже почти держит титул в руках. «Комо» Сеска Фабрегаса снова создала массу моментов и временами переигрывала фаворита по содержанию, но красоты оказалось мало. Ошибки в своей штрафной, потеря концентрации в ключевые секунды и безжалостная реализация соперника перечеркнули почти всё хорошее, что хозяева делали больше часа.

Результат матча Комо Комо 3:4 Интер Милан 1:0 Алекс Валле 36' 2:0 Нико Пас 45' 2:1 Маркус Тюрам 45+1' 2:2 Маркус Тюрам 49' 2:3 Дензел Дюмфрис 58' 2:4 Дензел Дюмфрис 72' 3:4 Лукаш Да Кунья 89' пен. Комо: Жан Бутез, Диего Карлос ( Хакобо Рамон 46' ), Марк Кемпф, Алекс Валле ( Альберто Морено 80' ), Серхи Роберто ( Лукаш Да Кунья 46' ), Максимо Перроне, Нико Пас, Мартин Батурина, Игнасе ван дер Бремпт ( Иван Смолчич 67' ), Ассане Диао ( Альваро Мората 80' ), Анастасиос Дувикас Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко ( Луис Энрике 56' ), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 46' ), Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 56' ), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла ( Генрих Мхитарян 78' ), Франческо Пио Эспозито ( Petar Sucic 56' ), Маркус Тюрам Жёлтые карточки: Алекс Валле 24', Ассане Диао 55', Хакобо Рамон 90+2' — Пётр Зелиньски 53', Хакан Чалханоглу 69', Petar Sucic 77', Франческо Ачерби 79', Карлос Аугусто 83', Анж-Йоан Бонни 87', Мануэль Аканджи 90+2'

Статистика матча 8 Удары в створ 5 9 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 1 Угловые удары 1 2 Офсайды 4 12 Фолы 17

В первом тайме «Комо» очень поступательно навязывал лидеру чемпионата свой футбол. Команда Фабрегаса не боялась, не прижималась к воротам и не пыталась отбиться. Хозяева прессинговали, быстро двигали мяч и регулярно находили свободные зоны перед чужой штрафной. «Интер» выглядел слишком медленным в выходе из-под давления, а игра без мяча не давала ему привычной устойчивости.

В районе получаса игры «Комо» создал тройной момент, в котором Думфрису пришлось дважды героически спасать гостей. Это было предупреждение, и вскоре оно превратилось в гол. Всё началось с классного движения Нико Паса через центр: аргентинец протащил мяч, пробил, Зоммер отбил перед собой, а Алекс Валье первым успел на добивание. Для защитника это был первый гол в Серии А, а для «Комо» — вполне логичная награда за смелость и интенсивность.

Второй мяч получился в фирменном стиле команды Фабрегаса. Жан Бютез отдал длинную передачу, Нико Пас убежал за спину, а оборона «Интера» слишком легко пустила его к воротам. Бастони неуверенно пятился назад, Зоммер запоздал с реакцией, и аргентинец спокойно направил мяч в угол. Это уже его 11-й гол в чемпионате — по качеству игры в первом тайме именно Нико Пас был главным героем встречи.

Самое неприятное для «Интера» заключалось в том, что «Комо» был банально лучшей командой. По ударам хозяева заметно превосходили соперника, по динамике атак и свежести с мячом тоже. Команда Киву почти ничего не создавала, а единственный реальный момент случился уже в компенсированное время.

Один гол до перерыва всё перевернул

При 0:2 «Интер» был на грани очень неприятного выездного поражения. Но как раз в тот момент, когда «Комо» уже почти донёс своё преимущество до раздевалки, гости вдруг создали гол, который полностью изменил сценарий матча. Барелла справа подал в штрафную, а Тюрам, продавив защитника, дотянулся до мяча и подошвой протолкнул его в ворота.

Это был очень важный эпизод не только из-за счёта. «Комо» слишком легко отнёсся к концовке тайма, а «Интер», наоборот, показал типичную для больших команд способность наказать за секундную расслабленность. После перерыва «Интер» резко прибавил в агрессии и нацеленности на ворота. Второй гол случился почти сразу и вырос из очень грубой ошибки хозяев: Кемпф неудачно сыграл по длинной передаче, Бютез невовремя выскочил из ворот, а Тюрам одним касанием перекинул мяч через вратаря.

Сам факт настолько реактивного камбэка уже важен, но нельзя не отметить, насколько хищным выглядел «Интер», не позволяя сопернику взять паузу ни на минуту. Команда Кристиана Киву не паниковала даже при 0:2 и вовремя вцепилась в соперника после перерыва, когда тот ещё не успел вернуться в удобный ритм матча.

Думфрис стал символом камбэка, стандарты решили матч для «Интера»

Если Тюрам оживил «Интер», то Дензел Думфрис фактически добил шансы «Комо» на победу. Причём сделал это голландец в своём фирменном стиле — даже вспомнились его голы в плей-офф Лиги чемпионов год назад. Чалханоглу как обычно точно подал со штрафного, а голландец выиграл воздух на дальней штанге и вколотил мяч в сетку. Так «Интер» впервые в матче повёл.

Второй мяч Думфриса тоже стал результатом стандарта и ещё раз показал, насколько опасен «Интер» в таких ситуациях, даже когда к игре команды могут быть вопросы. После скидки партнёра и рикошета мяч снова оказался у голландца, и тот не простил. Счёт 4:2, казалось, должен был убивать интригу. При этом сам Думфрис был важен не только в атаке. Ещё в первом тайме он успел несколько раз спасти свою команду у собственных ворот, а потом превратился в главного героя камбэка. Символично, что именно он, один из самых энергичных и прямолинейных игроков «Интера», лучше всех отразил характер этого матча — не самый изящный, местами хаотичный, но предельно эффективный.

Стоит отдельно сказать и о Барелле. Он не забивал, но именно благодаря нему «Интер» начал возвращаться в игру. Два ассиста, огромный объём работы, несколько очень умных передач между линиями — Барелла напомнил, почему он так важен для этой команды в больших и нервных матчах.

«Комо» не развалился, но слишком многое упустил

Важная деталь этого матча в том, что «Комо» не растворился после камбэка соперника. Хозяева продолжали создавать, били, попадали в каркас, заставляли Зоммера работать и до последнего оставались в игре. Нико Пас едва не забил со штрафного, Рамон в концовке попал в перекладину, а до этого у хозяев был ещё ряд эпизодов, в которых до гола не хватило буквально сантиметров.

Пенальти Да Куньи в концовке снова вернул интригу, и последние минуты получились для «Интера» очень тяжёлыми. В этом смысле итоговые 4:3 не должны обманывать — это не был матч, в котором лидер чемпионата после паузы всё спокойно расставил по местам. Гости удержали результат в очень опасной игре, где соперник по многим параметрам был не хуже, а местами и лучше.

Календарь и таблица Серии А

Но именно такие победы и приближают титул сильнее всего. Когда команда не доминирует, соперник создаёт больше, вратарь ошибается, а чужая атака разрывает пространство — и всё равно чемпион находит способ увезти три очка. У «Комо» набралось почти три ожидаемых гола, масса ударов и очень качественный первый тайм. У «Интера» — куда меньше моментов, зато почти идеальная реализация и привычная способность наказать за каждую потерю контроля. В этом и разница между очень хорошей командой и командой, которая, похоже, едет за скудетто.