прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.12

16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» лишь по дополнительным показателям отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» не сумели одолеть «Ноттингем Форест» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Болонье» (3:1). А вот поединок с «Эльче» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Вилланы» нынче несколько забуксовали. Команда победила один раз в трех последних матчах.

Причем «Астон Вилла» одолела «Болонью» в трех очных поединках. Да и лидер атак Олли Уоткинс отличился 9 голами в АПЛ.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Болонья» на 9 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Борзые» уверенно переиграли «Лечче» (2:0).

До того команда была бита «вилланами» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение кризисному «Кремонезе» (2:1).

При этом «Болонья» в пяти последних матчах победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Борзые» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Болонья» не столь надежно обороняется. Команда в среднем пропускает больше гола за матч.

В этом поединке «борзые» явно не будут рисковать. Вот только итальянцам теперь непременно нужно отыгрывать гандикап в два мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.68 и 2.12.

Прогноз: «Болонья» крайне нестабильна, да и «вилланы» вполне способны отстоять преимущество в два мяча.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первыми отличатся итальянцы.

Ставка: Первый гол забьет «Болонья» за 2.71

