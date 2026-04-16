В четверг, 16 апреля, «Астон Вилла» примет на своем поле «Болонью» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Амаду Онана («Астон Вилла») немного завелся и ударил по ноге сопернику. на этот раз судья не стал наказывать горчичником провинившегося.

29' Федерико Бернардески («Болонья») схватил за майку Амаду Онана («Астон Вилла») и получил первую в матче желтую карточку.

28' Хозяева взяли мяч под свой контроль и начала катать его на своей половине.

26' Г-ОООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 2:0! Эмилиано Буэндия! Люка Динь выполнил передачу с аута в штрафную на Эмилиано Буэндия и тот исполнил в ближний угол!

25' Вот это да! Морган Роджерс («Астон Вилла») не забивает пенальти! Федерико Равалья («Болонья») потащил из нижнего угла!

24' Судья показывает на точку! Одиннадцатиметровый пробьют хозяева!

Статистика матча 4 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 49 Владение мячом 52 1 Угловые удары 0 6 Фолы 6

23' Мартину Витику («Болонья») мяч попал в руку в его штрафной — арбитры ВАР приглашают судью посмотреть телевизор.

22' Мэтти Кэш («Астон Вилла») классно навесил в штрафную, там была череда рикошетов, но мяч был вынесен защитниками.

21' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») делает сейв после удара с линии штрафной от Федерико Бернардески («Болонья»).

19' Неудачная подача углового в исполнении хозяев — мяч уверенно вынес Мартин Витик («Болонья»).

18' Морган Роджерс («Астон Вилла») получил передачу в левом углу штрафной и пробил в дальний угол — Федерико Равалья («Болонья») в падении перевел на угловой.

16' Г-ОООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 1:0! Олли Уоткинс! Морган Роджерс классно открылся на линии вратарской и прострелил вдоль ворот, а Олли Уоткинс отправил мяч в пустые ворота!

15' Очередной фол в центре поля, на этот раз не прав Сантьяго Кастро («Болонья»).

14' Джонатан Роу («Болонья») прорвался к воротам через лицевую линию, но Мэтти Кэш («Астон Вилла») успел выбить мяч, а затем ему врезали по ногам.

12' Федерико Бернардески («Болонья») нанес плотный удар из-за пределов штрафной — мяч надежно в руки поймал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

11' Эзри Конса («Астон Вилла») перестарался в прессинге и сфолил в линии атаки, гости быстро разыграли стандарт.

10' Федерико Равалья («Болонья») ошибся с выносом мяча, едва не стрезов его в свои ворота.

09' Джонатан Роу («Болонья») взял игру на себя и пробил с угла штрафной, но Мэтти Кэш («Астон Вилла») уверенно заблокировал полет мяча.

08' Пау Торрес («Астон Вилла») подключился к атаке, но удар издали был очень неточным. Федерико Равалья («Болонья») выполнит свободный от ворот.

06' Очень много фолов в первые минуты матча. Юри Тилеманс («Астон Вилла») грубо сыграл в центре поля, гости быстро пробили стандарт.

05' Гости взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку, но пока нет опасных моментов.

03' Эмилиано Буэндия («Астон Вилла») нанес удар издали, но защитник итальянского клуба заблокировал полет мяча.

02' Жоау Мариу («Болонья») получил в нос от Джона Макгинна («Астон Вилла»), но судья не увидел здесь грубого нарушения правил.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Астон Вилла» — «Болонья» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Вилла Парк». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Бирмингеме облачно, во время матча температура будет около +12℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес из Испании.

21:40 Сегодняшний матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», который вмещает 42 573 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча матча 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Динь Люка, Макгинн Джон, Онана Амаду, Тилеманс Юри, Буэндия Эмилиано, Уоткинс Олли, Роджерс Морган.

«Болонья»: Равалья Федерико, Мариу Жоау, Витик Мартин, Казале Николо, Миранда Хуан, Моро Никола, Фройлер Ремо, Фергюсон Льюис, Бернардески Федерико, Кастро Сантьяго, Роу Джонатан.

«Астон Вилла»

Английский клуб уверенно провел этап лиги и финишировал на второй позиции в турнирной таблице. Благодаря высокому месту удалось избежать стадии 1/16 финала. В рамках 1/8 финала «Астон Вилла» уверенно прошла французский «Лилль», не пропустив ни одного гола: победа в гостях (1:0), а затем дома (2:0).

В первом матче против «Болоньи» английский клуб действовал очень уверенно и напористо, несмотря на выездной характер встречи. Отметим, что последний гол «Астон Вилла» забила на 90+4-й минуте матча (Олли Уоткинс), а задел в два мяча делает домашнюю игру в ответной встрече более спокойной — уже можно действовать, отталкиваясь от счета.

«Болонья»

Итальянский клуб отобрался в плей-офф с 10-й строчки после общего этапа Лиги Европы. В 1/16 финала «Болонья» дважды по 1:0 выиграла Бранн и перешла в следующий раунд. В 1/8 финала было тяжелейшее противостояние с «Ромой»: домашний матч завершился вничью (1:1), а в гостевом пришлось играть дополнительное время и там «Болонья» вырвала победу (4:3).

Были ли у «Болоньи» шансы в первом матче против «Астон Виллы»? Если бы в концовке не было пропущенного третьего мяча, можно было бы говорить о рабочем поражении, но сейчас все упирается в этот счет (1:3). По владению мяча итальянцы превзошли соперника (58%), по ударам в створ равенство (4:4), поэтому шансы есть и нужно бороться.

Личные встречи

До нынешнего плей-офф «Астон Вилла» и «Болонья» встречались два раза и оба матча всухую выиграл английский клуб: на стадии общего этапа Лиги чемпионов в 2024-м (2:0) и на стадии общего этапа Лиги Европы в 2025-м (1:0). В первом матче 1/4 финала ЛЕ «Астон Вилла» также была сильнее (1:3).

