В четверг, 16 апреля, «Астон Вилла» примет на своем поле «Болонью» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
31' Амаду Онана («Астон Вилла») немного завелся и ударил по ноге сопернику. на этот раз судья не стал наказывать горчичником провинившегося.
29' Федерико Бернардески («Болонья») схватил за майку Амаду Онана («Астон Вилла») и получил первую в матче желтую карточку.
28' Хозяева взяли мяч под свой контроль и начала катать его на своей половине.
26' Г-ОООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 2:0! Эмилиано Буэндия! Люка Динь выполнил передачу с аута в штрафную на Эмилиано Буэндия и тот исполнил в ближний угол!
25' Вот это да! Морган Роджерс («Астон Вилла») не забивает пенальти! Федерико Равалья («Болонья») потащил из нижнего угла!
24' Судья показывает на точку! Одиннадцатиметровый пробьют хозяева!
23' Мартину Витику («Болонья») мяч попал в руку в его штрафной — арбитры ВАР приглашают судью посмотреть телевизор.
22' Мэтти Кэш («Астон Вилла») классно навесил в штрафную, там была череда рикошетов, но мяч был вынесен защитниками.
21' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») делает сейв после удара с линии штрафной от Федерико Бернардески («Болонья»).
19' Неудачная подача углового в исполнении хозяев — мяч уверенно вынес Мартин Витик («Болонья»).
18' Морган Роджерс («Астон Вилла») получил передачу в левом углу штрафной и пробил в дальний угол — Федерико Равалья («Болонья») в падении перевел на угловой.
16' Г-ОООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 1:0! Олли Уоткинс! Морган Роджерс классно открылся на линии вратарской и прострелил вдоль ворот, а Олли Уоткинс отправил мяч в пустые ворота!
15' Очередной фол в центре поля, на этот раз не прав Сантьяго Кастро («Болонья»).
14' Джонатан Роу («Болонья») прорвался к воротам через лицевую линию, но Мэтти Кэш («Астон Вилла») успел выбить мяч, а затем ему врезали по ногам.
12' Федерико Бернардески («Болонья») нанес плотный удар из-за пределов штрафной — мяч надежно в руки поймал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
11' Эзри Конса («Астон Вилла») перестарался в прессинге и сфолил в линии атаки, гости быстро разыграли стандарт.
10' Федерико Равалья («Болонья») ошибся с выносом мяча, едва не стрезов его в свои ворота.
09' Джонатан Роу («Болонья») взял игру на себя и пробил с угла штрафной, но Мэтти Кэш («Астон Вилла») уверенно заблокировал полет мяча.
08' Пау Торрес («Астон Вилла») подключился к атаке, но удар издали был очень неточным. Федерико Равалья («Болонья») выполнит свободный от ворот.
06' Очень много фолов в первые минуты матча. Юри Тилеманс («Астон Вилла») грубо сыграл в центре поля, гости быстро пробили стандарт.
05' Гости взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку, но пока нет опасных моментов.
03' Эмилиано Буэндия («Астон Вилла») нанес удар издали, но защитник итальянского клуба заблокировал полет мяча.
02' Жоау Мариу («Болонья») получил в нос от Джона Макгинна («Астон Вилла»), но судья не увидел здесь грубого нарушения правил.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Астон Вилла» — «Болонья» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Вилла Парк». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!
21:55 Сегодня в Бирмингеме облачно, во время матча температура будет около +12℃.
21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
21:45 Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес из Испании.
21:40 Сегодняшний матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», который вмещает 42 573 зрителей.
21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча матча 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Динь Люка, Макгинн Джон, Онана Амаду, Тилеманс Юри, Буэндия Эмилиано, Уоткинс Олли, Роджерс Морган.
«Болонья»: Равалья Федерико, Мариу Жоау, Витик Мартин, Казале Николо, Миранда Хуан, Моро Никола, Фройлер Ремо, Фергюсон Льюис, Бернардески Федерико, Кастро Сантьяго, Роу Джонатан.
«Астон Вилла»
Английский клуб уверенно провел этап лиги и финишировал на второй позиции в турнирной таблице. Благодаря высокому месту удалось избежать стадии 1/16 финала. В рамках 1/8 финала «Астон Вилла» уверенно прошла французский «Лилль», не пропустив ни одного гола: победа в гостях (1:0), а затем дома (2:0).
В первом матче против «Болоньи» английский клуб действовал очень уверенно и напористо, несмотря на выездной характер встречи. Отметим, что последний гол «Астон Вилла» забила на 90+4-й минуте матча (Олли Уоткинс), а задел в два мяча делает домашнюю игру в ответной встрече более спокойной — уже можно действовать, отталкиваясь от счета.
«Болонья»
Итальянский клуб отобрался в плей-офф с 10-й строчки после общего этапа Лиги Европы. В 1/16 финала «Болонья» дважды по 1:0 выиграла Бранн и перешла в следующий раунд. В 1/8 финала было тяжелейшее противостояние с «Ромой»: домашний матч завершился вничью (1:1), а в гостевом пришлось играть дополнительное время и там «Болонья» вырвала победу (4:3).
Были ли у «Болоньи» шансы в первом матче против «Астон Виллы»? Если бы в концовке не было пропущенного третьего мяча, можно было бы говорить о рабочем поражении, но сейчас все упирается в этот счет (1:3). По владению мяча итальянцы превзошли соперника (58%), по ударам в створ равенство (4:4), поэтому шансы есть и нужно бороться.
Личные встречи
До нынешнего плей-офф «Астон Вилла» и «Болонья» встречались два раза и оба матча всухую выиграл английский клуб: на стадии общего этапа Лиги чемпионов в 2024-м (2:0) и на стадии общего этапа Лиги Европы в 2025-м (1:0). В первом матче 1/4 финала ЛЕ «Астон Вилла» также была сильнее (1:3).
