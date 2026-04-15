В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги Европы и Лиги конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 16 апреля с коэффициентом для ставки за 5.36.

АЕК — «Райо Вальекано»

Футбол. Лига конференций

Афинский АЕК на протяжении последнего десятилетия стабильно выступает в еврокубках, лишь однажды пропустив сезон. При этом громких успехов на международной арене команда не добивалась, лишь раз сумев пробиться в плей-офф. Тем не менее по опыту участия в европейских турнирах греки заметно превосходят своего соперника.

Несмотря на поражение 0:3 в Мадриде, АЕК в первом матче выглядел не безнадёжно: команда даже создала больше опасных моментов, но не смогла их реализовать. В то же время испанцы максимально эффективно использовали свои шансы. Теперь давление на греческий клуб минимально — после крупного поражения от него мало кто ждёт камбэка. Это может сыграть на руку хозяевам, которые смогут действовать более раскованно. Тем более АЕК располагает качественным составом и уверенно лидирует в борьбе за чемпионство в национальном первенстве.

«Райо Вальекано» проводит нестабильный сезон. Команда закрепилась в середине таблицы Ла Лиги, но на выезде часто испытывает проблемы. Последний матч завершился крупным поражением от «Мальорки» (0:3).

Можно ожидать, что АЕК даст бой и постарается выиграть домашнюю встречу. Однако отыграть крупное отставание по сумме двух матчей будет крайне сложно, поэтому общий успех, скорее всего, останется за испанским клубом.

Ставка: Обе команды забьют за 1.65.

«Страсбург» — «Майнц»

Футбол. Лига конференций

За последние два десятилетия «Страсбург» лишь во второй раз пробился в еврокубки, и нынешнее выступление уже можно считать успешным. В отличие от предыдущей попытки, когда команда вылетела ещё на стадии квалификации Лиги Европы, сейчас французский клуб уверенно дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

Однако первый матч против «Майнца» поставил «Страсбург» в сложное положение. Уже в дебюте встречи во Германии команда дважды провалилась в обороне и пропустила на 11-й и 19-й минутах — отличились Сано и Пош. При этом по ходу игры французы сумели выровнять ситуацию и даже выглядели острее в атаке, но реализовать свои моменты не смогли. Итог — поражение 0:2.

«Майнц» на выходных провёл матч в Бундеслиге, уступив «Фрайбургу» (0:1) в не самой яркой игре. В целом немецкий клуб не всегда уверенно действует на выезде — на предыдущей стадии он не смог обыграть «Сигму».

Домашний фактор играет на стороне французов. В последние месяцы «Страсбург» на своём поле обыгрывал такие команды, как «Кристал Пэлас», «Лилль», «Монако» и «Ницца». С учетом текущей формы, мотивации и поддержки трибун хозяева выглядят фаворитами ответной встречи. «Страсбург» способен не только навязать борьбу, но и добиться победы.

Ставка: Победа «Страсбурга» за 1.90.

«Ноттингем Форест» — «Порту»

Футбол. Лига Европы

Ранее команды уже встречались на «Сити Граунд» на общем этапе, и тогда хозяева одержали победу 2:0 благодаря двум реализованным пенальти. «Порту» также забивал, но гол был отменён из-за офсайда. Это поражение стало для португальцев единственным на той стадии и не помешало им занять высокое место в таблице, тогда как «Форест» остался за пределами топ-8.

Первая игра четвертьфинала в Португалии началась с уверенного давления хозяев, которые быстро открыли счёт. Однако уже через пару минут последовал курьезный автогол Мартима Фернандеша после неудачной передачи назад, и счет сравнялся — 1:1. В дальнейшем результат не изменился, что дает определенное преимущество английскому клубу перед домашней встречей.

Ситуация у «Ноттингем Форест» неоднозначная. Команда продолжает бороться за выживание в АПЛ и недавно сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1). Отрыв от зоны вылета минимален, поэтому приоритетом может оставаться чемпионат.

«Порту» проводит более уверенный сезон и лидирует в чемпионате Португалии. В последнем туре команда обыграла «Эшторил» (3:1), продолжив успешную серию. В целом португальцы выглядят более сыгранным и организованным коллективом.

Несмотря на фактор домашнего поля у англичан, именно «Порту» выглядит более целостной командой. У «Форест» сильный по именам состав, но частая смена тренеров мешает добиться стабильности. В этом компоненте преимущество остается за гостями, которые имеют хорошие шансы на выход в полуфинал.

Ставка: ТБ 2 голов за 1.71.

Общий коэффициент — 5.36.