прогноз на матч Лиги 1

17 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» все еще сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 4 очка отстает от ПСЖ. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» вчистую уступили «Лиллю» (0:3).

До того команда разгромила «Анже» (5:1). А вот поединок с «Лорьяном» завершился обидным поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Ланс» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче крайне нестабильны. Команде вряд ли по силам реально тягаться с мощными парижанами.

Причем «Ланс» традиционно успешно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиалковые» ходят в середняках Лиги 1. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 13 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Фиалковые» уступили «Лиллю» (0:4).

До того команда потерпела поражение от ПСЖ (1:3). А вот чуть ранее она сломила сопротивление «Лорьяна» (1:0).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиалковые» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 17 очками в 14 матчах.

«Фиалковые» пропустили 7 мячей в двух своих последних поединках. Хотя до того команда добыла две победы подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Ланс» еще бьется за чемпионский титул, к тому же традиционно успешно противостоит «Тулузе».

2.40 Фора «Ланса» -1.5

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

