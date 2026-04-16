17 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» все еще сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» на 4 очка отстает от ПСЖ. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» вчистую уступили «Лиллю» (0:3).
До того команда разгромила «Анже» (5:1). А вот поединок с «Лорьяном» завершился обидным поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Ланс» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче крайне нестабильны. Команде вряд ли по силам реально тягаться с мощными парижанами.
Причем «Ланс» традиционно успешно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиалковые» ходят в середняках Лиги 1. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Тулуза» на 13 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Фиалковые» уступили «Лиллю» (0:4).
До того команда потерпела поражение от ПСЖ (1:3). А вот чуть ранее она сломила сопротивление «Лорьяна» (1:0).
При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Фиалковые» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.
При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 17 очками в 14 матчах.
«Фиалковые» пропустили 7 мячей в двух своих последних поединках. Хотя до того команда добыла две победы подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Ланс» еще бьется за чемпионский титул, к тому же традиционно успешно противостоит «Тулузе».
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ланс» традиционно успешно противостоит «Тулузе»
- «Кроваво-золотые» забили 11 мячей в 5 своих последних матчах
- «Тулуза» уступила в 2 своих последних поединках
- «Кроваво-золотые» лидируют по результатам игр на своем поле
- «Фиалковые» в двух своих последних матчах пропустили 7 мячей