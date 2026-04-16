17 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» все еще сражаются за чемпионство.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 4 очка отстает от ПСЖ.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кроваво-золотые» вчистую уступили «Лиллю» (0:3).

До того команда разгромила «Анже» (5:1).  А вот поединок с «Лорьяном» завершился обидным поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Ланс» добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче крайне нестабильны.  Команде вряд ли по силам реально тягаться с мощными парижанами.

Причем «Ланс» традиционно успешно противостоит «Тулузе».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиалковые» ходят в середняках Лиги 1.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 13 зачетных баллов отстает от шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно.  «Фиалковые» уступили «Лиллю» (0:4).

До того команда потерпела поражение от ПСЖ (1:3).  А вот чуть ранее она сломила сопротивление «Лорьяна» (1:0).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиалковые» нынче выглядят бледновато.  Команда уступила дважды кряду.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась 17 очками в 14 матчах.

«Фиалковые» пропустили 7 мячей в двух своих последних поединках.  Хотя до того команда добыла две победы подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55.  Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Ланс» еще бьется за чемпионский титул, к тому же традиционно успешно противостоит «Тулузе».

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ланс» традиционно успешно противостоит «Тулузе»
  • «Кроваво-золотые» забили 11 мячей в 5 своих последних матчах
  • «Тулуза» уступила в 2 своих последних поединках
  • «Кроваво-золотые» лидируют по результатам игр на своем поле
  • «Фиалковые» в двух своих последних матчах пропустили 7 мячей