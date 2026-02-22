прогноз на матч Примеры, ставка за 2.95

23 февраля в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Алавес — Жирона с коэффициентом для ставки за 2.95.

«Алавес»

Турнирное положение: команда из города Витория-Гастейс в этом сезоне борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе страны.

В настоящий момент в активе «славных» всего 26 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

За 24 матча коллектив из провинции Алава в автономном сообществе Страна Басков забил 21 мяч, а пропустил 30.

Последние матчи: в прошлых турах «уничтожители бобов» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и проиграли «Хетафе» (0:2).

До этого же «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив «Реал Сосьедаду» (2:3).

Перед этим подопечные Эдуардо Коудета наконец-то победили «Эспаньол» (2:1) и «Бетис» (2:1).

Не сыграют: не выйдет на поле только Мариано Диас.

Состояние команды: у «Алавеса» сейчас только одна цель — отдалиться от зоны вылета, поскольку сейчас он ее опережает всего на два очка и не чувствует себя в безопасности.

В прошлом сезоне «Алавес» стал 15-м. Думается, что и в этом он будет рад такому месту.

«Жирона»

Турнирное положение: коллектив из одноименного города в одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония является середняком Примеры.

Сейчас «жиронцы» идут на 12-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 29 зачетных баллов.

У каталонцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей на данный момент — 24:38.

Последние матчи: в прошлой игре «красно-белые» сенсационно обыграли «Барселону» (2:1).

До этого же каталонская команда сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и «Хетафе» (1:1), а также проиграли «Овьедо» (0:1).

Не сыграют: травмированы Порту, Донни ван де Бек, Марк-Андре тер Стеген, Алекс Морено и Хуан Карлос, а дисквалифицирован — Хоэль Рока.

Состояние команды: сейчас у «Жироны» уже все хорошо, хотя старт сезона выдался крайне плохим и подопечные Мичела были в зоне вылета на протяжении длительного времени.

В этом сезоне «Жирона» не будет ни за что бороться и может спокойно его доигрывать. Состав у команды точно не для борьбы за выживание.

Статистика для ставок

«Алавес» не выигрывает на протяжении 3 матчей

«Жирона» проиграла только 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче «Жирона» победила «Алавес» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.95, а победа «Жироны» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: команды примерно равны по силе, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 2.95.

Прогноз: «Жирона» в последнее время играет результативно, поэтому ждем голы.

Ставка: обе забьют за 2.00.