15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парма — Верона с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Парма»
Турнирное положение: «Пармезанцы» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» на 8 очков оторвалась от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пармезанцы» переиграли «Болонью» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (1:4). Да и поединок с «Аталантой» завершился зычной коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Парма» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Лаутаро Валенти — травмирован.
Состояние команды: «Пармезанцы» крайне нестабильны в плане результатов. Команда до последней победы разгромно уступила дважды кряду.
Причем «Парма» традиционно сложно противостоит «Верона». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к экватору таблицы. «Пармезанцы» способны поднатореть в плане реализации.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в Серии A. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» не смогли обыграть «Пизу» (0:0).
До того команда потерпела крупное поражение от «Кальяри» (0:4). А вот чуть ранее она была бита «Удинезе» (1:3).
При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Роберто Гальярдини, Антуан Бернед — травмированы.
Состояние команды: «Мастифы» нынче находятся не в лучшем психологическом состоянии. Команда не побеждает уже 2 месяца.
При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Плюс команда не сумела отличиться в двух своих последних матчах.
Команда в текущем сезоне забивает с огромнейшей натугой. Да и в кадровом плане «мастифы» выглядят весьма скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается подловить соперника на контратаках.
Статистика для ставок
- «Мастифы» не забивали в 2 своих последних матчах
- «Верона» не побеждает уже 2 месяца
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.
Прогноз: «Парма» мотивирована отдалиться от опасной зоны, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и веронцы давненько не побеждали.
Ставка: Победа «Пармы» за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60