прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.24

20 января в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после шести туров главного турнира Европы идет на 11-й строчке в общей таблице с 11 очками. В активе клуба три победы, два матча вничью и одно поражение. Разница мячей — 13:7.

Последние матчи: в последнем туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» крупно обыграл «Славию» из Праги со счетом 3:0. Голы в матче забили Хави Симонс, Мохаммед Кудус и Давид Зима.

Ранее лондонский клуб уступил в результативном поединке «ПСЖ» со счетом 3:5, крупно обыграл «Копенгаген» (4:0), поделил очки с «Монако» (0:0), «Буде-Глимтом» (2:2) и минимально выиграл у «Вильярреала» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Ришарлисон, Мохаммед Кудус, Джеймс Мэдиссон, Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур.

Состояние команды: несмотря на общий спад «Тоттенхэма», учитывая 14-е место в АПЛ, клуб продолжает держать планку для борьбы за выход в основную стадию Лиги чемпионов. Команда имеет все шансы быть в первой восьмерке для участия в стадии плей-офф без стыковых матчей.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» идет на десятой строчке с 11 баллами, опережая «Тоттенхэм» по дополнительным показателям. У «шмелей» все те же три победы, два матча вничью и одно поражение, однако забито 19 мячей при 13 пропущенных.

Последние матчи: в последнем туре немецкий клуб поделил очки с «Буде-Глимтом», завершив поединок со счетом 2:2. За «Боруссию» в матче дублем отличился Юлиан Брандт.

Ранее «шмели» разгромили со счетом 4:0 «Вильярреал», крупно проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:4, переиграли «Копенгаген» (4:2), выиграли у «Атлетико» из Бильбао со счетом 4:1 и выдали ничью с «Ювентусом» со счетом 4:4.

Не сыграют: в лазарете нет травмированных.

Состояние команды: отметим высокую результативность подопечных Нико Ковача. У команды в среднем по турниру 3 забитых мяча за поединок. Начиная с безумного матча против «Ювентуса» клуб продолжает устраивать мастер-класс в атаке.

Лучшим бомбардиром в турнире среди игроков «Боруссии» является Серу Гираси с шестью голами и Юлиан Брандт с пятью мячами. Брандт также является лидером клуба в Лиге чемпионов по голевым передачам (5 ассистов).

Статистика для ставок

«Боруссия» не проигрывает в своих последних семи матчах

«Тоттенхэм» проиграл три матча к ряду

«Тоттенхэм» одержал всего одну победу в последних восьми поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фаворита в этом матче по мнению букмекеров нет. Победа каждой из сторон оценивается в 2.65. Ничья оценена в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.00.

Прогноз: Ожидаем в этой встрече не меньше трех забитых мячей. Поэтому сыграем на тотале. Это основная ставка.

2.24 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.24.

Прогноз: Верим в победу «Боруссии» над кризисным «Тоттенхэмом» в этом поединке. Сыграем на форе.

3.85 Победа «Боруссии» с форой (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д позволит вывести на карту выигрыш 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Победа «Боруссии» с форой (-1) в матче за 3.85.