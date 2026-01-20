Очная встреча в Лондоне выглядит как противостояние двух команд с разным вектором формы. «Тоттенхэм» вынужден искать спасение в Лиге чемпионов на фоне кризиса внутри страны, тогда как «Боруссия» продолжает планомерно набирать очки и в чемпионате, и в Европе. С учётом домашней силы «шпор» и высокой результативности дортмундцев матч обещает быть напряжённым и насыщенным моментами: обе команды находятся рядом в таблице общего этапа, а цена каждого очка в борьбе за прямую путёвку в плей-офф крайне высока

22:40 Матч пройдёт на стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия), вместимостью 62850 зрителей.

Стартовые составы команд

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Кевин Дансо, Дестини Удоджи, Арчи Грей, Вильсон Одобер, Лукас Бергвалль, Хави Симонс, Доминик Соланке.

Боруссия Дортмунд: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Ян Коуто, Джоб Беллингем, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Даниэль Свенссон, Серу Гирасси.

Тоттенхэм

Сезон для «Тоттенхэма» складывается крайне противоречиво. В АПЛ команда Томаса Франка переживает затяжной кризис: за семь последних туров набрано всего пять очков, а три последних официальных матча завершились поражениями — от «Борнмута» (2:3), «Астон Виллы» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2). В результате лондонцы откатились во вторую половину таблицы и уже не выглядят стабильным претендентом даже на зону еврокубков. При этом результативность команды в чемпионате держится на среднем уровне — около 1,7 гола за матч, однако проблемы в обороне регулярно перечёркивают усилия в атаке. На фоне внутренних неудач Лига чемпионов остаётся для «шпор» точкой опоры. В шести турах общего этапа они потерпели лишь одно поражение — от «ПСЖ» (3:5), сыграли вничью с «Будё-Глимт» (2:2) и «Монако» (0:0), а также уверенно обыграли «Копенгаген» (4:0), «Славию» (3:0) и «Вильярреал» (1:0). В сводной таблице турнира «Тоттенхэм» занимает 11-е место и сохраняет реальные шансы как минимум на прямую квалификацию в плей-офф. Отдельного внимания заслуживает домашний фактор: в текущем евросезоне лондонцы ещё не теряли очки на своём поле.

Боруссия Дортмунд

«Боруссия» подходит к матчу в более стабильном и предсказуемом состоянии. В Бундеслиге дортмундцы проводят сильный сезон, набрав 39 очков из 54 возможных и потерпев лишь одно поражение за 18 туров. Команда Нико Ковача занимает второе место, пусть и с серьёзным отставанием от «Баварии», но демонстрирует высокий уровень надёжности и стабильности. В последних матчах чемпионата «шмели» обыграли «Вердер» (3:0) и «Санкт-Паули» (3:2), а также удержали результативные ничьи с «Айнтрахтом» (3:3) и «Фрайбургом» (1:1). В Лиге чемпионов дортмундцы также выглядят убедительно с точки зрения атакующих цифр. За шесть туров они забили 19 мячей и пропустили 13, что даёт средний тотал более трёх голов за матч. Единственное поражение пришлось на игру с «Манчестер Сити» (1:4), тогда как в остальных встречах «Боруссия» стабильно набирала очки: победы над «Атлетиком» (4:1), «Копенгагеном» (4:2) и «Вильярреалом» (4:0), а также ничьи с «Ювентусом» (4:4) и «Будё-Глимт» (2:2). В общей таблице турнира немцы идут десятыми и всего на одно очко отстают от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Личные встречи команд

История противостояния «Тоттенхэма» и «Боруссии Д» насчитывает шесть официальных матчей. Четыре победы на счету лондонцев, дважды сильнее оказывались дортмундцы. Последние встречи пришлись на 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19, где «шпоры» уверенно прошли соперника, выиграв 3:0 дома и 1:0 в гостях. В целом «Тоттенхэм» не проигрывает «Боруссии» в четырёх последних очных матчах, что создаёт для хозяев ощутимое психологическое преимущество.

