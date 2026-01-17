прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 3.75

18 января в финале Кубка африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы могут быть довольны собой. Команда сумела пробиться в финал турнира.

При этом Сенегал набрал 7 очков в трех турах группового этапа. В этих поединках команда пропустила всего 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сенегальцы нанесли поражение Египту (1:0).

До того команда переиграла крепких малийцев (1:0). А вот поединок с Суданом завершился более уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Сенегал забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Калиду Кулибали, Хабаб Диарра — дисквалифицированы.

Состояние команды: Сенегальцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем Сенегал традиционно неудачно противостоит Марокко. В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Сенегальцы вполне способны еще прибавить в плане реализации.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Марокко набрала 7 очков в трех турах. При этом команда забивает в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы в серии пенальти одолели Нигерию.

До того команда переиграла крепкий Камерун (2:0). А вот несколько ранее она с натугой расправилась с Танзанией (1:0).

При этом Марокко в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марокканцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда имеет весьма надежные тылы.

При этом Марокко имеет довольно крепкий по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась довольно выгодно.

Команда явно не боится столь крепкого оппонента. Марокканцы уже больше 13 лет не проигрывают Сенегалу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Марокканцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Сенегал победил 4 раза кряду

Сенегальцы уже больше 13 лет не побеждают марокканцев

Марокко не пропускает 4 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.65 и 1.50.

Прогноз: Сенегальцы нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева прекрасно атакуют, к тому же намерены наконец-то одолеть марокканцев.

Ставка: Победа Сенегала за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65