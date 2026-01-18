В воскресенье, 18 января, состоится финальный матч Кубка африканских наций-2025 между сборными Сенегала и Марокко. Начало игры — в 22:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

32' Плохо подал Эз Абде в штрафную, очень высоко — никто не добрался до мяча.

31' Ндиайе срубил Мазрауи практически на углу своей штрафной. Лежит на газоне марокканец, а его сборная исполнит опасный стандарт.

30' Ещё один неудачный заброс вперёд в поисках Мане выполнил кто-то из центральных защитников Сенегала. Больше владеют мячом гости этого финала, но делают это очень стерильно.

28' Слишком сильно забросил Камара — мяч перелетел всех в штрафной марокканцев и ушёл за лицевую.

27' Фол заработал Сенегал. До штрафной далековато, будет подача.

26' Неточной получилась обостряющая передача вразрез от Сайбари на Эза Абде.

25' Очень осторожно действуют сенегальцы, в прессинг не бросаются, выжидают, когда марокканские игроки сами пойдут вперёд.

24' Первую жёлтую в матче получил Ламин Камара за жёсткий подкат под Эль-Айнауи.

22' Считает судья, что Эль-Ханнус нарушил правила на Папе Гейе в центральном круге. А перед этим Эль-Кааби досталось, но там арбитр промолчал — трибуны негодуют.

21' Марокканцы перехватили мяч в центре поля и попробовали убежать в быстрый отрыв, но Сайбари попал в большой офсайд.

20' Никуда не спешат сенегальцы, снова долго раскатывают мяч.

19' На повторе видно, что Эль-Айнауи толкал Камара, но судья этот момент пропустил. Игра продолжается.

18' Первая пауза в матче: Ламин Камара присел на газон, судя по всему, получив повреждение в одном из предыдущих эпизодов.

17' Не получилась у Сенегала атака по правому флангу, неточный пас на Ндиайе — и мяч за боковой линией.

16' Продолжает Эз Абде активничать на левом краю. После перехвата от Сайбари вновь вошёл в штрафную, но защитник оттеснил нападающего Марокко от мяча.

14' С левой ноги Сайбари приложился со входа в штрафную — не попал в ближний угол, мяч улетел в сторону трибун.

13' Снова марокканцы вошли слева в штрафную Сенегала, на этот раз прострелить в центр пытался Сайбари — заблокировали.

12' Ни к чему не привёл стандарт — никому из сенегальцев не удалось нанести удар после этого навеса.

11' На левом фланге заработал нарушение на себе Пап Гейе. Хорошая точка для подачи в штрафную.

10' Снова Сенегал долго контролирует мяч на своей половине поля.

09' Опасно по левому флангу врывался в чужую штрафную Эз Абде и простреливал во вратарскую — никто не замкнул, но было остро.

08' Судья зафиксировал фол Ндиайе на Мазрауи в центре.

06' Николас Джексон заехал локтем по лицу Мазрауи в марокканской штрафной. Сенегальцы активно проводят последние минуты.

05' А вот и первый момент! Пап Гейе бил почти в упор головой после навеса с углового — Буну спас!

04' Присматриваются друг к другу команды, пока почти все события происходят в средней зоне. В целом было ожидаемо, что открытой игры с первых минут в финале мы не увидим.

03' Поддавливают марокканцы прессингом соперника. Эдуар Менди едва не ошибся, принимая простой пас от партнёра.

02' Под громкий свист стадиона сенегальцы владели мячом на первой минуте и в итоге потеряли его в центре поля.

01' Матч начался!

До матча

21:57 Церемония открытия финала прошла, звучат национальные гимны Сенегала и Марокко. Игра начнётся через несколько минут!

21:54 В Рабате сегодня, кстати, совсем не по-африкански прохладно — около 8 градусов тепла.

21:50 Безумная поддержка будет у марокканцев — практически вся арена в Рабате заполнена местными фанатами: болельщикам сборной Сенегала предоставили всего 5 тысяч мест, и это на почти 70-тысячном стадионе!

21:45 Главным арбитром встречи назначен 38-летний Жан-Жак Ндала из ДР Конго.

21:38 Финал Кубка африканских наций пройдёт на стадионе «Принц Мулай Абдалла» в Рабате, столице Марокко. Арена вмещает 69 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Сенегал: Э. Менди, Диуф, Ниахате, Сарр, А. Менди, П. Гейе, И. Гейе, Диарра, Мане, Джексон, Ндиайе.

Марокко: Буну, Мазрауи, Масина, Агерд, Хакими, Эль-Айнауи, Эз Абде, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас, Эль-Кааби.

Сенегал

Сборная Сенегала — несомненно, самая успешная команда Кубка Африки последних лет. В трёх из четырёх розыгрышей с 2019 года сенегальцы выходили в финал: в 2019-м взяли серебро, уступив трофей Алжиру, в 2021-м — стали чемпионами, лишь в 2023-м оступились раньше, проиграв в 1/8 финала будущим победителям из Кот-д'Ивуара. И вот в 2025-м (фактически уже в 2026-м) — снова финал. Кстати, многие из тех, кто брал золото пять лет назад, играют и на этом турнире тоже.

Пять из шести матчей на КАН-2025 Сенегал выиграл в основное время, в плей-офф — три из трёх: единственная ничья случилась ещё на групповом этапе с ДР Конго (1:1). В каждой встрече сенегальцы забивали — 12 мячей суммарно, и огромный вклад в это внёс, конечно же, Садио Мане: у него 2+3 на турнире — больше всех результативных действий в команде. Именно Мане забил победный мяч Египту в полуфинале, и сегодня весь Сенегал в первую очередь рассчитывает именно на него.

Зато на железобетонно основного центрального защитника Калиду Кулибали в финале рассчитывать не придётся: он отбывает дисквалификацию за перебор жёлтых вместе с полузащитником «Сандерленда» Хабибом Диарра.

Марокко

У марокканцев бэкграунд на Кубках африканских наций далеко не такой яркий: последний раз он пробивались в финал в далёком 2004-м и с тех пор ни разу не проходили даже дальше четвертьфинала. Но на домашнем турнире ударить в грязь лицом никак было нельзя — тем более с составом, практически полностью состоящим из игроков топовых европейских клубов.

И марокканцы не ударили. За весь турнир они пропустили всего один гол — во втором туре группового этапа от Мали, да и тот с пенальти! С игры — 0 пропущенных, в том числе за 300 минут в плей-офф: сначала победили Танзанию 1:0, затем — Камерун 2:0, и лишь в полуфинале против Нигерии пришлось попотеть — основное и дополнительное время закончились вничью 0:0, а в серии пенальти Буну взял два удара из четырёх.

Разницу на этом Кубке Африки делает Браим Диас из «Реала», возглавляющий гонку бомбардиров с пятью голами — он отличался в каждой игре турнира, за исключением как раз полуфинала с Нигерией, где забить в принципе никто не смог. Потерь у марокканцев перед финалом нет, если не считать Аззедина Унахи из «Жироны», сломавшегося ещё до старта плей-офф.

Личные встречи

На крупных соревнованиях Сенегал и Марокко не пересекаются с 2001 года — тогда они попали в одну группу в отборе к ЧМ-2002: в Марокко сыграли 0:0, в Сенегале хозяева победили минимально — 1:0. После этого за 25 лет было ещё шесть товарняков, из которых марокканцы забрали пять, сенегальцы — лишь один (в 2012 году).

