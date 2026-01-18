В воскресенье, 18 января, состоится финальный матч Кубка африканских наций-2025 между сборными Сенегала и Марокко. Начало игры — в 22:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.
Ход матча
32' Плохо подал Эз Абде в штрафную, очень высоко — никто не добрался до мяча.
31' Ндиайе срубил Мазрауи практически на углу своей штрафной. Лежит на газоне марокканец, а его сборная исполнит опасный стандарт.
30' Ещё один неудачный заброс вперёд в поисках Мане выполнил кто-то из центральных защитников Сенегала. Больше владеют мячом гости этого финала, но делают это очень стерильно.
28' Слишком сильно забросил Камара — мяч перелетел всех в штрафной марокканцев и ушёл за лицевую.
27' Фол заработал Сенегал. До штрафной далековато, будет подача.
26' Неточной получилась обостряющая передача вразрез от Сайбари на Эза Абде.
25' Очень осторожно действуют сенегальцы, в прессинг не бросаются, выжидают, когда марокканские игроки сами пойдут вперёд.
24' Первую жёлтую в матче получил Ламин Камара за жёсткий подкат под Эль-Айнауи.
22' Считает судья, что Эль-Ханнус нарушил правила на Папе Гейе в центральном круге. А перед этим Эль-Кааби досталось, но там арбитр промолчал — трибуны негодуют.
21' Марокканцы перехватили мяч в центре поля и попробовали убежать в быстрый отрыв, но Сайбари попал в большой офсайд.
20' Никуда не спешат сенегальцы, снова долго раскатывают мяч.
19' На повторе видно, что Эль-Айнауи толкал Камара, но судья этот момент пропустил. Игра продолжается.
18' Первая пауза в матче: Ламин Камара присел на газон, судя по всему, получив повреждение в одном из предыдущих эпизодов.
17' Не получилась у Сенегала атака по правому флангу, неточный пас на Ндиайе — и мяч за боковой линией.
16' Продолжает Эз Абде активничать на левом краю. После перехвата от Сайбари вновь вошёл в штрафную, но защитник оттеснил нападающего Марокко от мяча.
14' С левой ноги Сайбари приложился со входа в штрафную — не попал в ближний угол, мяч улетел в сторону трибун.
13' Снова марокканцы вошли слева в штрафную Сенегала, на этот раз прострелить в центр пытался Сайбари — заблокировали.
12' Ни к чему не привёл стандарт — никому из сенегальцев не удалось нанести удар после этого навеса.
11' На левом фланге заработал нарушение на себе Пап Гейе. Хорошая точка для подачи в штрафную.
10' Снова Сенегал долго контролирует мяч на своей половине поля.
09' Опасно по левому флангу врывался в чужую штрафную Эз Абде и простреливал во вратарскую — никто не замкнул, но было остро.
08' Судья зафиксировал фол Ндиайе на Мазрауи в центре.
06' Николас Джексон заехал локтем по лицу Мазрауи в марокканской штрафной. Сенегальцы активно проводят последние минуты.
05' А вот и первый момент! Пап Гейе бил почти в упор головой после навеса с углового — Буну спас!
04' Присматриваются друг к другу команды, пока почти все события происходят в средней зоне. В целом было ожидаемо, что открытой игры с первых минут в финале мы не увидим.
03' Поддавливают марокканцы прессингом соперника. Эдуар Менди едва не ошибся, принимая простой пас от партнёра.
02' Под громкий свист стадиона сенегальцы владели мячом на первой минуте и в итоге потеряли его в центре поля.
01' Матч начался!
До матча
21:57 Церемония открытия финала прошла, звучат национальные гимны Сенегала и Марокко. Игра начнётся через несколько минут!
21:54 В Рабате сегодня, кстати, совсем не по-африкански прохладно — около 8 градусов тепла.
21:50 Безумная поддержка будет у марокканцев — практически вся арена в Рабате заполнена местными фанатами: болельщикам сборной Сенегала предоставили всего 5 тысяч мест, и это на почти 70-тысячном стадионе!
21:45 Главным арбитром встречи назначен 38-летний Жан-Жак Ндала из ДР Конго.
21:38 Финал Кубка африканских наций пройдёт на стадионе «Принц Мулай Абдалла» в Рабате, столице Марокко. Арена вмещает 69 500 зрителей.
Стартовые составы команд
Сенегал: Э. Менди, Диуф, Ниахате, Сарр, А. Менди, П. Гейе, И. Гейе, Диарра, Мане, Джексон, Ндиайе.
Марокко: Буну, Мазрауи, Масина, Агерд, Хакими, Эль-Айнауи, Эз Абде, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас, Эль-Кааби.
Сенегал
Сборная Сенегала — несомненно, самая успешная команда Кубка Африки последних лет. В трёх из четырёх розыгрышей с 2019 года сенегальцы выходили в финал: в 2019-м взяли серебро, уступив трофей Алжиру, в 2021-м — стали чемпионами, лишь в 2023-м оступились раньше, проиграв в 1/8 финала будущим победителям из Кот-д'Ивуара. И вот в 2025-м (фактически уже в 2026-м) — снова финал. Кстати, многие из тех, кто брал золото пять лет назад, играют и на этом турнире тоже.
Пять из шести матчей на КАН-2025 Сенегал выиграл в основное время, в плей-офф — три из трёх: единственная ничья случилась ещё на групповом этапе с ДР Конго (1:1). В каждой встрече сенегальцы забивали — 12 мячей суммарно, и огромный вклад в это внёс, конечно же, Садио Мане: у него 2+3 на турнире — больше всех результативных действий в команде. Именно Мане забил победный мяч Египту в полуфинале, и сегодня весь Сенегал в первую очередь рассчитывает именно на него.
Зато на железобетонно основного центрального защитника Калиду Кулибали в финале рассчитывать не придётся: он отбывает дисквалификацию за перебор жёлтых вместе с полузащитником «Сандерленда» Хабибом Диарра.
Марокко
У марокканцев бэкграунд на Кубках африканских наций далеко не такой яркий: последний раз он пробивались в финал в далёком 2004-м и с тех пор ни разу не проходили даже дальше четвертьфинала. Но на домашнем турнире ударить в грязь лицом никак было нельзя — тем более с составом, практически полностью состоящим из игроков топовых европейских клубов.
И марокканцы не ударили. За весь турнир они пропустили всего один гол — во втором туре группового этапа от Мали, да и тот с пенальти! С игры — 0 пропущенных, в том числе за 300 минут в плей-офф: сначала победили Танзанию 1:0, затем — Камерун 2:0, и лишь в полуфинале против Нигерии пришлось попотеть — основное и дополнительное время закончились вничью 0:0, а в серии пенальти Буну взял два удара из четырёх.
Разницу на этом Кубке Африки делает Браим Диас из «Реала», возглавляющий гонку бомбардиров с пятью голами — он отличался в каждой игре турнира, за исключением как раз полуфинала с Нигерией, где забить в принципе никто не смог. Потерь у марокканцев перед финалом нет, если не считать Аззедина Унахи из «Жироны», сломавшегося ещё до старта плей-офф.
Личные встречи
На крупных соревнованиях Сенегал и Марокко не пересекаются с 2001 года — тогда они попали в одну группу в отборе к ЧМ-2002: в Марокко сыграли 0:0, в Сенегале хозяева победили минимально — 1:0. После этого за 25 лет было ещё шесть товарняков, из которых марокканцы забрали пять, сенегальцы — лишь один (в 2012 году).
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.75.