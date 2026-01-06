7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:30 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 30 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-5) и на четыре от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в предыдущем поединке в 20-м туре английской Премьер-лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Эвертоном» (4:2).

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Пчёлы» теперь в домашних стенах разошлись мировой с «Тоттенхэмом» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, уехали на Кубок Африки — Оньека и Уаттара, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Брентфорд» выиграл три раза при одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 14-ю голами.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 30 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает восьмую позицию, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-5) и на четыре от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства «Черные Коты» на чужом поле разошлись мировой с «Тоттенхэмом» (1:1).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги также набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с «Манчестер Сити».

Не сыграют: травмирован — Алесе, уехали на Кубок Африки — Диарра, Мандава, Масуаку, Садики, Тальби и Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные Премьер-лигу, «Сандерленд» не проиграл, в четырех последних из которых сыграл вничью.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться даже этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Вильсон Изидор — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Брентфорд» выиграл

в пяти последних матчах «Сандерленда» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Сандерленд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.60, выигрыш «Сандерленда» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

И хотя в пяти последних матчах гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Брентфорд» победит за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних домашних матчей «Брентфорда».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.