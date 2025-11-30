«Рома» и «Наполи» не выявят победителя?

ставка за 2.04, прогноз на матч Серии А 30 ноября 2025 года

30 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков за двенадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:6.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Мидтьюллан» со счетом 3:1 в Лиге Европы.

До того команда обыграла «Кремонезе» (3:1) и «Удинезе» (2:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Анхелиньо, Довбик.

Состояние команды: «Рома» при Джан Пьеро Гасперини бодро начала сезон и практически неизменно побеждает в матчах, где римляне являются безоговорочными фаворитами.

«Джалоросси» только начали наращивать свою атакующую мощь при новом наставнике и способны при том же показателе пропущенных мячей зацепиться за скудетто.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков за 12 встреч, и имеет положительную разницу мячей 19:11.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Лиге чемпионов дома «Карабах» — 2:0.

До того команда проиграла «Болонье» (0:2) и обыграла «Аталанту» (3:1) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Замбо-Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, Гутеррьес

Состояние команды: «Наполи» ярко стартовал, но немного забуксовал и пока что находится в двух очках от первой строчки.

«Партенопейцы» вполне способны повторить свой прошлогодний успех, но для этого и так испытывающим проблемы с составом неаполитанцам придется постараться.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла четыре матча подряд

«Наполи» не может обыграть «Рому» в гостях с 2022 года

Последняя встреча между командами в Риме завершилась ничьей со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.95, а победа «Наполи» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.43 и 1.50.

Прогноз: «Рома» является с небольшой натяжкой фаворитом встречи из-за фактора домашнего поля и будет стараться забить, но также вполне способна пропустить от гостей как минимум однажды.

Ставка: Обе забьют — Да за 2.04.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором команды не выявят победителя по итогам встречи.

Ставка: Ничья за 2.95