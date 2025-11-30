Чем завершится встреча лидеров Серии А?

В воскресенье, 30 ноября, «Рома» примет «Наполи» в рамках 13-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

41' Лоренцо Пеллегрини ворвался в штрафную «Наполи», но защитники гостей Бёкема и Ррахмани чисто отняли мяч.

39' Удар Нереса из-за пределов штрафной «Ромы», заблокировал полет мяча к воротам защитник хозяев Эрмосо.

36' Гоооол! 0:1. Быстрая атака «Наполи», Давид Нерес убежал один на один с вратарем «Ромы», и технично перебросил Свилара.

34' «Рома» в позиционной атаке.

33' Хорошая подача в штрафную «Наполи» от Уэсли Франсы, но защитник гостей первым на мяче оказался.

32' Выровнялась игра, и на встречных курсах продолжается.

Статистика матча 1 Удары в створ 3 2 Удары мимо 1 41 Владение мячом 60 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 4 Фолы 3

30' Прострел Пеллегрини в штрафную «Наполи», Фергюсона опередил защитник гостей Бёкема, выбив мяч на угловой «Ромы».

27' Ноа Ланг нанес неожиданный удар с края штрафной площади «Ромы», мяч в дальний угол закручивался, в прыжке отбил вратарь Свилар.

26' Позиционная атака «Наполи».

24' Подача со штрафного к воротам «Наполи», не дотянулись до мяча Эрмосо и Фергюсон.

22' Джанлука Манчини пробил из-за пределов штрафной «Наполи», надежен на последнем рубеже гостей Ваня Милинкович-Савич.

20' «Наполи» больше владеет мячом и атакует, футболисты «Ромы» грамотно взаимодействуют в обороне.

18' Джованни Ди Лоренцо с лету пробил из пределов штрафной «Ромы», мяч рядом со штангой пролетел.

15' Хойлунд искал обостряющей передачей в штрафной «Ромы» партнера, но защитник хозяев Марио Эрмосо пас перехватил.

14' Угловой «Наполи». Подача Нереса к воротам «Ромы», не без труда отбились хозяева.

11' Много единоборств в игре, чувствуется хороший настрой игроков на борьбу.

09' Нерес вывел Ноа Ланга к воротам «Ромы», но голкипер хозяев Свилар сыграл ногами на выходе, опередив нападающего гостей.

07' Джанлука Манчини руками остановил убегавшего Хойлунда, но главный судья матча Давиде Масса обошелся лишь устным предупреждением игрока «Ромы».

05' В спокойном темпе начинается встреча, соперники присматриваются друг к другу.

03' Повреждение у нападающего «Наполи» Хойлунда, но сможет он самостоятельно продолжить встречу.

02' Поочередно команды владеют мячом, завязалась борьба за инициативу.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ромы».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Давиде Масса из Империи.

Стартовые составы команд

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Челик, Франса, Эрмосо, Кристанте, Коне, Пеллегрини, Соуле, Фергюсон.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Ланг, Хойлунд.

«Рома»

«Рома» в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков за двенадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:6. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Мидтьюллан» со счетом 3:1 в Лиге Европы. До того команда обыграла «Кремонезе» (3:1) и «Удинезе» (2:0) в Серии А.

«Рома» при Джан Пьеро Гасперини бодро начала сезон и практически неизменно побеждает в матчах, где римляне являются безоговорочными фаворитами. «Джалоросси» только начали наращивать свою атакующую мощь при новом наставнике и способны при том же показателе пропущенных мячей зацепиться за скудетто. Травмированы — Анхелиньо и Довбик.

«Наполи»

«Наполи» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков за 12 встреч, и имеет положительную разницу мячей 19:11. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Лиге чемпионов дома «Карабах» — 2:0. До того команда проиграла «Болонье» (0:2) и обыграла «Аталанту» (3:1) в Серии А.

«Наполи» ярко стартовал, но немного забуксовал и пока что находится в двух очках от первой строчки. «Партенопейцы» вполне способны повторить свой прошлогодний успех, но для этого и так испытывающим проблемы с составом неаполитанцам придется постараться. Травмированы — Замбо-Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет и Гутеррьес

История встреч

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В Неаполе хозяева победили со счетом 1:0, а в Риме матч завершился вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли 178 матчей. В 66 играх победила «Рома», в 54 «Наполи», оставшиеся 58 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04