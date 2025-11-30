Отбросит ли «Айнтрахт» в зону вылета «Вольфсбург»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.85

30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 11-ти туров немецкого первенства набрал 20 очков и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) и на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов «Орлы» на своем поле проиграли итальянской «Аталанте» (0:3).

Перед этим в поединке 11-го тура национального первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Кёльном» (4:3).

Не сыграют: травмированы — Буркардт, Ларссон и Узун, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл только дважды при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Йонатан Буркардт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с восемью голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 11-ти туров немецкого первенства набрал восемь очков и борется за выживание в элите.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место), а также в два пункта от зоны вылета (17-18-е строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата «Волки» на своем поле потерпели поражение от «Байера» (1:3).

Перед этим в 11-м туре немецкой Бундеслиги коллектив также остался без очков, когда с результатом 1:2 теперь уже в чужих стенах проиграл «Вердеру».

Не сыграют: травмированы — Дагим, Дардай, Фишер, Йенц, Паредес, Рожериу и Винд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вольфсбург» проиграл.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Айнтрахт» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Вольфсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.20, победа «Вольфсбурга» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в семи из 11-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Айнтрахт» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника в классе, и при этом его матчи результативны.

2.25 «Айнтрахт» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Айнтрахт» — «Вольфсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Айнтрахт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.25