В воскресенье, 30 ноября, франкфуртский «Айнтрахт» примет «Вольфсбург» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Перерыв. Больше атакует «Айнтрахт», организованно обороняются футболисты «Вольфсбурга».

45+2' Штрафной в исполнении Шаиби, мяч в стенку из игроков «Вольфсбурга» угодил.

45' Добавленное время 1 минута.

42' Серия подач к воротам «Вольфсбурга» с угловых «Айнтрахта», Артур Теате бил из убойной позиции, но мяч в Янника Герардта стоявшего в створе ворот гостей угодил.

40' Рицу Доан нанес неожиданный удар с края штрафной площади «Вольфсбурга», отразил мяч в прыжке вратарь гостей Грабара.

«Айнтрахт» — «Вольфсбург» globallookpress.com

37' Прострел Майера в штрафную «Айнтрахта», мяч зацепив ногу одного из защитников хозяев в руки Цеттереру прилетел.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 1 Фолы 1

35' Позиционными атаками отвечают команды друг другу, до угроз воротам дело не доходит.

32' Прострел Кристенсена в штрафную «Вольфсбурга» превратился в удар в створ, отразил мяч на угловой вратарь Камиль Грабара.

32' Позиционная атака «Айнтрахта», внимательно в обороне действуют гости.

31' Темп игры не высок, много борьбы по всему периметру поля.

29' Максимилиан Арнольд лежит на газоне, повреждение у полузащитника «Вольфсбурга».

26' Повреждение у Расмуса Кристенсена, медики «Айнтрахта» выбежали на поле.

25' Подача Доана с углового «Айнтрахта», отбиваются гости.

23' Эриксен великолепной передачей вывел Мохамеда Амура на ударную позицию в штрафной «Айнтрахта», удар которого получился выше ворот Цеттерера.

20' Удар Арона Центера из пределов штрафной «Айнтрахта» с лету, выше перекладины получилось.

19' Удар Скири из-за пределов штрафной «Вольфсбурга», мяч срезавшись с ноги сильно выше ворот полетел.

18' Чуть снизился тем игры.

15' Эриксен пробил из пределов штрафной «Айнтрахта», мяч выше ворот Цеттерера полетел.

13' Инициатива у «Айнтрахта», вынуждают хозяева обороняться гостей.

12' Удар Гётце из пределов штрафной «Вольфсбурга», мяч рядом со штангой пролетел.

11' Включаются в прессинг хозяева, усложняя начало атаки «Вольфсбургу».

09' Баойя врывался в штрафную «Вольфсбурга», но защитник гостей Селт отобрал у него мяч.

08' Удар Рицу Доана из-за пределов штрафной «Вольфсбурга», мяч зацепив ногу одного из защитников гостей на угловой улетел.

07' Высокий темп игры задают команды.

05' Позиционная атака «Вольфсбурга».

04' «Вольфсбург» пока за счет быстрых атака действует.

03' Активно начинают встречу игроки «Айнтрахта», переводя игру на половину поля «Вольфсбурга».

02' Прострел Фареса Шаиби в штрафную «Вольфсбурга», прервали защитники гостей выбив мяч на угловой «Айнтрахта».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Айнтрахта».

До матча

19:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Франкфурт Арене», вмещающей 58 000 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Харм Осмерс из Ганновера.

Стартовые составы команд

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кох, Теате, Браун, Кристенсен, Гётце, Шаиби, Скири, Доан, Кнауфф, Баойя.

«Вольфсбург»: Грабара, Кумбеди, Селт, Кульеракис, Центер, Герардт, Арнольд, Майер, Эриксен, Амура, Виммер.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» по итогам 11-ти туров немецкого первенства набрал 20 очков и борется за попадание в континентальные турниры. Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) и на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя. В своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов «Орлы» на своем поле проиграли итальянской «Аталанте» (0:3). Перед этим в поединке 11-го тура национального первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Кёльном» (4:3).

В шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл только дважды при трех ничьих и одном поражении. Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Йонатан Буркардт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с восемью голами. Травмированы — Буркардт, Ларссон и Узун, дисквалифицированных игроков нет.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» по итогам 11-ти туров немецкого первенства набрал восемь очков и борется за выживание в элите. Команда занимает 15-ю позицию с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место), а также в два пункта от зоны вылета (17-18-е строчки). В своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата «Волки» на своем поле потерпели поражение от «Байера» (1:3). Перед этим в 11-м туре немецкой Бундеслиги коллектив также остался без очков, когда с результатом 1:2 теперь уже в чужих стенах проиграл «Вердеру».

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вольфсбург» проиграл. Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами. Травмированы — Дагим, Дардай, Фишер, Йенц, Паредес, Рожериу и Винд, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. В первом матче на выезде победил «Айнтрахт» 1:2, в ответном команды сыграли вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли 53 матча. В 23 играх победил «Вольфсбург», в 11 «Айнтрахт», оставшиеся 19 матчей завершились вничью.

