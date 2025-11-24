прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.29

24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Челябинск». Матч начнется в 15:00 по мск.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» в данный момент находится на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков. Разница мячей — 24:15.

Последние матчи: в последнем поединке волгоградская команда проиграла «Торпедо» со счетом 0:2.

Ранее «Ротор» смог обыграть «Шинник» со счетом 2:0 и вновь выступил неудачно. На этот раз, поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Ротор» одержал всего одну победу при этом потерпел сразу три поражения и свел один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке — 3:8.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» в данный момент находится на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков. Разница мячей — 25:18.

Последние матчи: в последнем матче уральский клуб сыграл в результативную ничью с «КАМАЗом» (3:3).

Ранее «Челябинск» обыграл с минимальным счетом «Уфу» (2:1) и проиграл в «уральском» дерби «Уралу» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» на спаде. Об этом ярко говорит одна победа в десяти последних матчей, однако стоить отметить, что в этой серии у команды семь матчей вничью, что говорит как о характере, так и недостатке опыта и класса.

Статистика для ставок

Обе команды набрали по 28 очков

«Челябинск» имеет всего одну победу в 10 матчах

«Челябинск» пропускает в каждом из четырех матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.24. Ничья оценена в 2.80, победа оппонента — 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.38.

Прогноз: Обе команды стремятся продвинуться к вершине турнирной таблице. Ожидаем равную игру.

2.29 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Ротор» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.29.

Прогноз: Не видим явного фаворита в матче. Так что можно сыграть на ничью.

2.80 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Ротор» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Ничья в матче за 2.80.