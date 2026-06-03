4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Камбоджа и Бутан. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Камбоджа — Бутан с коэффициентом для ставки за 2.07.
Камбоджа
Турнирное положение: Камбоджийцы не вышли на Мундиаль. Да и в Кубке Азии команда заняла 4 место в своей группе.
При этом Камбоджа в 4 матчах набрала лишь 4 очка. Команда отличилась 7 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Камбоджийцы не смогли одолеть Гонконг (1:1).
До того команда была бита Таджикистаном (1:2). Да и поединок с Арубой завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах Камбоджа добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: Камбоджийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда до последней ничьей уступила 4 раза подряд.
Причем Камбоджа удачно противостоит Бутану. Единственный очный поединок завершился уверенной викторией.
Бутан
Турнирное положение: Бутанцы не попали на чемпионат мира. Да и в Кубке Азии команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Бутан набрал 4 очка в 6 поединках. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бутанцы переиграли Бруней (2:1).
До того команда была разбита Йеменом (1:7). А вот чуть ранее она разгромно уступила ещё и Индии (1:6).
При этом Бутан в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Бутанцы нынче выглядят бледно. Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.
При этом Бутан имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше двух мячей за матч.
Команда имеет огромные проблемы с реализацией. Да и до последней виктории она уступила шесть раз подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бутан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.
Прогноз: Камбоджийцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и бутанцы пропускают чересчур часто.
Ставка: Победа Камбоджи за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Бутан до последней победы уступил 6 раз подряд
- Обе команды имеют весьма скромный подбор игроков
- Камбоджа не может победить уже полтора года
- Бутан в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- Камбоджа неизменно забивала в 8 своих последних поединках