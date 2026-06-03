4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Камбоджа и Бутан. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Камбоджа — Бутан с коэффициентом для ставки за 2.07.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

Камбоджа

Турнирное положение: Камбоджийцы не вышли на Мундиаль.  Да и в Кубке Азии команда заняла 4 место в своей группе.

При этом Камбоджа в 4 матчах набрала лишь 4 очка.  Команда отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Камбоджийцы не смогли одолеть Гонконг (1:1).

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До того команда была бита Таджикистаном (1:2).  Да и поединок с Арубой завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах Камбоджа добыла одну ничью.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Камбоджийцы нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда до последней ничьей уступила 4 раза подряд.

Причем Камбоджа удачно противостоит Бутану.  Единственный очный поединок завершился уверенной викторией.

Бутан

Турнирное положение: Бутанцы не попали на чемпионат мира.  Да и в Кубке Азии команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Бутан набрал 4 очка в 6 поединках.  Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Бутанцы переиграли Бруней (2:1).

До того команда была разбита Йеменом (1:7).  А вот чуть ранее она разгромно уступила ещё и Индии (1:6).

При этом Бутан в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Бутанцы нынче выглядят бледно.  Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.

При этом Бутан имеет крайне ненадёжные тылы.  Команда в среднем пропускает больше двух мячей за матч.

Команда имеет огромные проблемы с реализацией.  Да и до последней виктории она уступила шесть раз подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бутан в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.

Прогноз: Камбоджийцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и бутанцы пропускают чересчур часто.

2.07Победа КамбоджиСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.07 на матч Камбоджа — Бутан  принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа Камбоджи за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.00Обе забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч Камбоджа — Бутан  принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Бутан до последней победы уступил 6 раз подряд
  • Обе команды имеют весьма скромный подбор игроков
  • Камбоджа не может победить уже полтора года
  • Бутан в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
  • Камбоджа неизменно забивала в 8 своих последних поединках