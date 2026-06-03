Бутану ничего не светит?

прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.07

4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Камбоджа и Бутан. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Камбоджа — Бутан с коэффициентом для ставки за 2.07.

Камбоджа

Турнирное положение: Камбоджийцы не вышли на Мундиаль. Да и в Кубке Азии команда заняла 4 место в своей группе.

При этом Камбоджа в 4 матчах набрала лишь 4 очка. Команда отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Камбоджийцы не смогли одолеть Гонконг (1:1).

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До того команда была бита Таджикистаном (1:2). Да и поединок с Арубой завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах Камбоджа добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Камбоджийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда до последней ничьей уступила 4 раза подряд.

Причем Камбоджа удачно противостоит Бутану. Единственный очный поединок завершился уверенной викторией.

Бутан

Турнирное положение: Бутанцы не попали на чемпионат мира. Да и в Кубке Азии команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Бутан набрал 4 очка в 6 поединках. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бутанцы переиграли Бруней (2:1).

До того команда была разбита Йеменом (1:7). А вот чуть ранее она разгромно уступила ещё и Индии (1:6).

При этом Бутан в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Бутанцы нынче выглядят бледно. Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.

При этом Бутан имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше двух мячей за матч.

Команда имеет огромные проблемы с реализацией. Да и до последней виктории она уступила шесть раз подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бутан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.

Прогноз: Камбоджийцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и бутанцы пропускают чересчур часто.

2.07 Победа Камбоджи Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Камбоджа — Бутан принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа Камбоджи за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Камбоджа — Бутан принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет