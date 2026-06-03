прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.25

4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальдивы и Пакистан. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальдивы — Пакистан с коэффициентом для ставки за 2.25.

Мальдивы

Турнирное положение: Мальдивцы не вышли на Мундиаль. Да и в Кубке Азии команда заняла 3 место в своей группе.

При этом Мальдивы в 6 матчах набрали лишь 3 очка. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мальдивцы переиграли Восточный Тимор (2:1).

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До того команда была бита Филиппинами (0:2). Да и поединок с Таджикистаном завершился поражением (0:3).

В пяти своих последних матчах Мальдивы добыли одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мальдивцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда до последней виктории уступила три раза подряд.

Причем Мальдивы исторически удачно противостоят Пакистану. В пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Пакистан

Турнирное положение: Пакистанцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Пакистан не набрал ни одного очка. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пакистанцы уступили Мьянме (1:2).

До того команда была разбита Сирией (0:5). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с афганцами (1:1).

При этом Пакистан в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Пакистанцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.

При этом Пакистан имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.

Команда в двух своих последних матчах отличилась всего один раз. Да и мальдивцев она не обыгрывала ни разу в истории.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Пакистан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Мальдивцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и пакистанцы нынче выглядят бледновато.

2.25 Победа Мальдив Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Мальдивы — Пакистан принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Мальдив за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.25 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Мальдивы — Пакистан принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет