4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальдивы и Пакистан. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальдивы — Пакистан с коэффициентом для ставки за 2.25.
Мальдивы
Турнирное положение: Мальдивцы не вышли на Мундиаль. Да и в Кубке Азии команда заняла 3 место в своей группе.
При этом Мальдивы в 6 матчах набрали лишь 3 очка. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мальдивцы переиграли Восточный Тимор (2:1).
До того команда была бита Филиппинами (0:2). Да и поединок с Таджикистаном завершился поражением (0:3).
В пяти своих последних матчах Мальдивы добыли одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Мальдивцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда до последней виктории уступила три раза подряд.
Причем Мальдивы исторически удачно противостоят Пакистану. В пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
Пакистан
Турнирное положение: Пакистанцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Пакистан не набрал ни одного очка. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пакистанцы уступили Мьянме (1:2).
До того команда была разбита Сирией (0:5). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с афганцами (1:1).
При этом Пакистан в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Пакистанцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.
При этом Пакистан имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.
Команда в двух своих последних матчах отличилась всего один раз. Да и мальдивцев она не обыгрывала ни разу в истории.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Пакистан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: Мальдивцы явно способны поднатореть в плане реализации, да и пакистанцы нынче выглядят бледновато.
Ставка: Победа Мальдив за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Пакистан уступил в 2 своих последних матчах
- Обе команды имеют весьма скромный подбор игроков
- Мальдивы до последней победы уступили 3 раза кряду
- Пакистан еще ни разу не обыгрывал мальдивцев
- Пакистанцы не побеждают уже два с половиной года