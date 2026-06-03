Сборные Гаити и Новой Зеландии встретятся в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Для обеих команд эта игра станет важным этапом подготовки к предстоящему мундиалю и возможностью проверить свои силы на фоне соперника с другого континента. Гаити впервые за более чем полвека сыграет на мировом первенстве, а Новая Зеландия возвращается на чемпионат мира после длительного перерыва. Следить за ходом встречи можно будет с помощью нашей онлайн-трансляции.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

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01' Матч стартовал, поехали

До матча

03:33 Футболисты Гаити сегодня сыграют в белой форме, новозеландцы — в чёрных тонах.

03:31 В это время сборные Гаити и Новой Зеландии выходят на футбольное поле. Звучат гимны.

03:27 Начало матча у нас задерживается на 25 минут. Вернёмся к чемпионату мира, до старта которого осталось чуть больше недели. В первом туре первенства планеты сборная Гаити сыграет против Шотландии (14 июня), а Новая Зеландия сразится с Ираном (16 июня).

03:18 Новая Зеландия сыграет в группе G мундиаля в одной компании с Бельгией, Египтом и Ираном. Для новозеландцев это будет серьёзный вызов, учитывая что сборная не играла в финальной части ЧМ вот уже 16 лет.

03:12 Пока мы ждём начала нашей встречи, предлагаю заглянуть в группы чемпионата мира, который стартует уже 11 июня. Сборная Гаити сыграет в одном квартете с Бразилией, Марокко и Шотландией. Группа для сборной зоны КОНКАКАФ непростая, но удивить соперников Гаити способна. Стоит лишь обратить внимание на результаты команды в отборочном цикле.

03:08 Доброй ночи любители футбола. Товарищеский матч между сборными Гаити и Новой Зеландии задерживается. Стартовый свисток прозвучит через несколько минут.

Гаити

Сборная Гаити стала одним из главных открытий отбора на чемпионат мира 2026 в зоне КОНКАКАФ. Команда сумела выиграть свою отборочную группу С, опередив более опытных соперников — Коста-Рику, Гондурас и Никарагуа. Особую ценность этому достижению придаёт тот факт, что гаитяне были вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных полях из-за сложной ситуации в стране. Весь отбор команда провела в разъездах и добыла путёвку на второй мундиаль в своей истории.

В решающих встречах Гаити проявила характер: сыграла вничью с Коста-Рикой (3:3) и Гондурасом (0:0), а затем одержала важные победы над Коста-Рикой (1:0) и Никарагуа (2:0, 3:0), обеспечив себе первое место в группе, набрав 11 очков.

Для Гаити это всего лишь второй выход на чемпионат мира в истории и первый с 1974 года. Благодаря успешному отбору «гренадёры» вернулись на крупнейший футбольный турнир планеты спустя 52 года ожидания.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии уверенно прошла отборочный турнир в зоне Океании и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Новозеландцы подтвердили статус главного фаворита региона, выиграв все ключевые матчи квалификации и не оставив серьёзных шансов конкурентам.

В своей отборочной группе Новая Зеландия заняла первое место, набрав 9 очков из 9 возможных. Сборной удалось обыграть Таити (3:0), Вануату (8:1) и Самоа (8:0). В плей-офф новозеландцы нанесли крупные поражения Фиджи (7:0) и сборной Новой Каледонии (3:0).

Для Новой Зеландии это третий чемпионат мира в истории после турниров 1982 и 2010 годов. Расширение числа участников позволило Океании получить прямую квоту на мундиаль, и новозеландцы воспользовались этой возможностью, вновь став сильнейшей командой своего региона.

Контекст

Сборные Гаити и Новой Зеландии ранее между собой не встречались. Предстоящий матч станет первой очной дуэлью в истории национальных команд и позволит определить, кто лучше адаптируется к игре против непривычного соперника.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.51.