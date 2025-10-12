прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.33

12 октября в 14-м туре Первой лиги сыграют «Ротор» и «Черноморец». Начало встречи — 16:00 мск.

«Ротор»

Турнирное положение: Клуб из Волгограда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиге, набрав 22 очка при 18 забитых и семи пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Ротор» сыграл вничью со счетом 0:0 против «Нефтехимика».

Ранее клуб неудачно сыграл в поединке против «Шинника», проиграв со счетом 1:2. Также «Ротор» не смог обыграть «Велес» в Кубке России (1:2).

В последних пяти матчах команда имеет всего одну победу, два матча вничью и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 4:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ротор» на спаде. Есть такое чувство, что команде нужна перезагрузка. Получится прервать неудачную серию в этой игре?

«Черноморец»

Турнирное положение: Клуб из Новороссийска находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиге, набрав 15 баллов при 18 забитых и 17 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Черноморец» разгромил «Торпедо» со счетом 4:1.

Ранее клуб с минимальным счетом обыграл «КАМАЗ» (1:0) и удачно выступил в Кубке России, обыграв «Астрахань» со счетом 0:2.

В последних пяти матчах команда показывает уверенную игру, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 14:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черноморец» смог возвратиться в борьбу за серьезные места в турнирной таблицы Первой лиги. В начале сезона клуб показал серию из восьми матчей без побед. Гости продолжат побеждать?

Статистика для ставок

«Черноморец» потерпел всего одно поражение в пяти последних матчах

«Ротор» делит первое место по количеству голов в чемпионате

«Черноморец» пропустил два мяча в пяти крайних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 2.07, а на «Черноморец» — 3.70, ничью букмекеры оценивают в 2.95

Тотал меньше 2,5 идет за 1.69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.04.

Прогноз: ожидаем, что в этом матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

2.33 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Ротор» — «Черноморец» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Обе команды забьют за 2.33.

Прогноз: Можно сыграть на ставке ТБ 3 в матче.

3.50 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Ротор» — «Черноморец» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.50.