12 октября в 14-м туре Первой лиги сыграют «Ротор» и «Черноморец». Начало встречи — 16:00 мск.
«Ротор»
Турнирное положение: Клуб из Волгограда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиге, набрав 22 очка при 18 забитых и семи пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Ротор» сыграл вничью со счетом 0:0 против «Нефтехимика».
Ранее клуб неудачно сыграл в поединке против «Шинника», проиграв со счетом 1:2. Также «Ротор» не смог обыграть «Велес» в Кубке России (1:2).
В последних пяти матчах команда имеет всего одну победу, два матча вничью и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 4:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ротор» на спаде. Есть такое чувство, что команде нужна перезагрузка. Получится прервать неудачную серию в этой игре?
«Черноморец»
Турнирное положение: Клуб из Новороссийска находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиге, набрав 15 баллов при 18 забитых и 17 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Черноморец» разгромил «Торпедо» со счетом 4:1.
Ранее клуб с минимальным счетом обыграл «КАМАЗ» (1:0) и удачно выступил в Кубке России, обыграв «Астрахань» со счетом 0:2.
В последних пяти матчах команда показывает уверенную игру, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 14:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черноморец» смог возвратиться в борьбу за серьезные места в турнирной таблицы Первой лиги. В начале сезона клуб показал серию из восьми матчей без побед. Гости продолжат побеждать?
Статистика для ставок
- «Черноморец» потерпел всего одно поражение в пяти последних матчах
- «Ротор» делит первое место по количеству голов в чемпионате
- «Черноморец» пропустил два мяча в пяти крайних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 2.07, а на «Черноморец» — 3.70, ничью букмекеры оценивают в 2.95
Тотал меньше 2,5 идет за 1.69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.04.
Прогноз: ожидаем, что в этом матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.33.
Прогноз: Можно сыграть на ставке ТБ 3 в матче.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.50.